Трамп загнал себя в угол в ситуации с КНДР – Яли

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Северная Корея готова нанести удар. Об этом сообщили в Центральном телеграфном агентстве КНДР. Там уточнили, что превентивный удар по американским объектам они осуществят в случае провокаций со стороны Штатов и их союзников.

Атаковать могут военные базы США в Японии, Южной Корее и резиденции президента в Сеуле. Военные Северной Кореи также пообещали уничтожить авианосец военно-морских сил США, который сейчас находится у берегов Корейского полуострова.

Читайте также: Превентивный удар США по КНДР: большая война и ее последствия

Также Северная Корея продемонстрировала новую межконтинентальную баллистическую ракету. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap News Agency со ссылкой на южнокорейских военных, огромный грузовик с похожим на ракету объектом прокатилась по главной площади столицы перед лидером Ким Чен Ыном.

Издание сообщает, что КНДР также продемонстрировала различные баллистические ракеты, включая баллистическую ракету для субмарины.

Как может развиваться ситуация проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

Что может иметь в виду Пхеньян под провокациями со стороны США?

— В Северной Корее в воскресенье состоится величайший праздник, главный день — День Солнца, посвященный Дню рождения основателя КНДР. И они в очередной раз испытают ядерное оружие или баллистической ракеты. Как уже заявил Дональд Трамп, США нанесет упреждающий удар. Руководство Северной Кореи заявило о том, что они ответят соответственно по целям.

Какова вероятность того, что США блефуют?

— Трамп в определенной степени загнал себя в угол, потому что уже после неоднократных заявлений о том, что США нанесет удар в случае следующих испытаний, у него уже, так сказать, обратной дороги нет. Потому что, если Северная Корея проведет испытания, а вероятность этого достаточно высока, и если Трамп не нанесет удар, как анонсировал ранее, естественно это будет огромный удар по его имиджу и имиджу страны. Учитывая психологию Трампа и удар по Сирии, он уже практически отрезал себе пути к отступлению. Поэтому вероятность удара я расцениваю, как очень высокую.

СМИ сообщают, что США продолжат политику администрации Барака Обамы в отношении КНДР — максимального сдерживания и санкционного давления на Пхеньян. Может ли этот фактор стать отступом от обещания произвести удар?

— Я очень сомневаюсь, потому что Трамп в ходе своей предвыборной кампании очень резко критиковал слишком мягкую политику своего предшественника относительно и КНДР. И политика предыдущей администрации результата не дала, КНДР продолжает свою ядерную программу и развитие баллистических ракет. Очевидно, что, если сейчас не будет соответствующей реакции и Северная Корея не остановит свою программу в ближайшее время, то в конечном итоге она достигнет своих целей. Тогда под угрозой будет национальная безопасность не только ключевых партнеров США, но и самих Штатов, поскольку, если КНДР успешно завершит испытания по баллистическим ракетам, радиус их действия будет значительно выше и достигнет США. Это прекрасно понимают в США, поэтому подобрались к той точке, чтобы предотвратить программу и дать четкий сигнал Пхеньяну.

Какую роль в этой ситуации будет играть Китай и Южная Корея?

— Начнем с того, что уже сообщалось в СМИ еще на прошлой неделе, что Китай уже разворачивает на границе с КНДР свои войска, цель которых в первую очередь — сдерживать возможный поток беженцев в случае нанесения удара США. В интервью The Wall Street Journal на днях Трамп заявил, что он сделал предложение относительно КНДР. То есть, если раньше он резко критиковал китайскую сторону за то, что она манипулирует курсом юаня, что приводит к огромному дисбалансу и диспропорциям в торговом балансе между двумя странами, то сейчас он заявил, что будет готов не называть в своем отчете Пекин манипулятором курса. Так случится, и если Пекин поможет США закрыть программу и повлиять, как ключевого партнера Пхеньяна на завершение своей ракетной программы. Из месседжа Трампа следует, что он готов пока оставить положение дел в двусторонней торговле с Китаем в текущем состоянии, которое абсолютно невыгодно для США.

Какой, по вашему мнению, будет позиция Китая?

— Начнем с того, что на первой встрече, которая состоялась недавно, Трампа и Си Цзиньпиня, они пришли к консенсусу, что ядерная программа Северной Кореи должна быть свернута. Это положительный сигнал. В этом смысле они достигли согласия, а последующие переговоры также это подтвердили. Китай неоднократно заявлял, что это является угрозой безопасности и стабильности на Корейском полуострове. И они будут прилагать усилия для того, чтобы повлиять на Северную Корею. Но они опять же подчеркивают, что настаивают на дипломатическом решении этого вопроса.

Какую роль в этой ситуации играет Южная Корея, ведь американские базы сосредоточены на территории этой страны, которая граничит с КНДР?

— Главная угроза от предстоящей, возможной конфронтации исходит как раз для Сеула, потому что оружие, которым располагает Северная Корея, в случае подобного удара со стороны США, будет направлено в рамках ответного удара в первую очередь на Южную Корею. Уже достигнута договоренность, что США будут перебрасывать на территорию Южной Кореи и укреплять обороноспособность данной страны. Пекин, в свою очередь, рассматривает как угрозу для своих интересов, потому что, с его точки зрения, под прикрытием защиты Южной Кореи, США начинает развертывание и усиление военного присутствия в данном регионе, что, конечно, также и будет менять баланс сил между США и Китаем в данном регионе.

Ранее политолог-международник Олег Волошин в эфире "ГС" заявил, что нельзя полагаться исключительно на слова сирийских повстанцев и преждевременно обвинять в бомбардировках правительственные войска.

Также военный эксперт Алексей Мельник в эфире "ГС" заявил: в свете сирийской ситуации сомнительно, что сейчас кто-то осмелится инициировать отмену или смягчение санкций против России.