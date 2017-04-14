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    Фотоленты

    Страстная пятница в разных уголках мира

    (обновлено: )70
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Люди в масках сопровождают человека, изображающего Иисуса Христа во время Страстной пятницы в Боаче, Филиппины
    REUTERS Erik De Castro
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Актеры исполняют роли Иисуса Христа и девы Марии во время шествия Страстной пятницы перед Пасхой в Джубе, Южный Судан
    ALBERT GONZALEZ FARRAN / AFP
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Представители братства "Кристо Сальвадор" несут образ Иисуса Христа во время священного недельного шествия на пляже в Валенсии
    JOSE JORDAN / AFP
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Актер Джеймс Бёрк-Дансмор играет роль Иисуса Христа во время представления в Страстную пятницу на Трафальгарской площади в Лондоне
    Daniel LEAL-OLIVAS / AFP
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Человек, изображающий Иисуса Христа, несет крест на процессии в Страстную пятницу в Мумбаи
    REUTERS Shailesh Andrade
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Члены итальянской общины принимают участие в воссоздании распятия Иисуса Христа в Страстную пятницу в Бенсхайме
    REUTERS Kai Pfaffenbach
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Актер Брендан Пол, изображающий Иисуса Христа, несет деревянный крест во время религиозного представления в Страстную пятницу в центре Сиднея
    REUTERS Jason Reed
    Страстная пятница в разных уголках мира
    "Иуду" тащат во время процессии, которая называется "Цепи", в Страстную пятницу в Масатепе
    REUTERS Oswaldo Rivas
    Страстная пятница в разных уголках мира
    Монахини несут крест во время безмолвного шествия в пятницу в Дурбане
    REUTERS Rogan Ward
    Страстная пятница в разных уголках мира
    57-летний Рубен Энахе, изображающий Иисуса Христа, в Страстную пятницу в деревне Кутуд, Филиппины
    REUTERS Romeo Ranoco

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    Люди в масках сопровождают человека, изображающего Иисуса Христа во время Страстной пятницы в Боаче, Филиппины

    В 2017 году Страстная пятница отмечается 14 апреля. Страстная пятница — самый строгий день Страстной недели.

    Согласно православной традиции, в Страстную пятницу следует полностью отказаться от еды. Только вечером можно съесть хлеб и выпить воды.

    Также нужно избегать веселья и различных развлечений. В этот день нельзя выполнять работу по дому: ни шить, ни резать, ни убирать. Следует закончить всю уборку в Чистый четверг. Нельзя работать и на земле. Если посеять или посадить что-то в этот день, то урожая не будет.

    Согласно поверью, в страстную пятницу надо отказаться от стрижки и окрашивания волос или любых других косметических процедур.

    В Страстную пятницу христианам стоит посетить богослужение и помолиться.

    Смотрите также: Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози

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