Страстная пятница в разных уголках мира

В 2017 году Страстная пятница отмечается 14 апреля. Страстная пятница — самый строгий день Страстной недели.
Согласно православной традиции, в Страстную пятницу следует полностью отказаться от еды. Только вечером можно съесть хлеб и выпить воды.
Также нужно избегать веселья и различных развлечений. В этот день нельзя выполнять работу по дому: ни шить, ни резать, ни убирать. Следует закончить всю уборку в Чистый четверг. Нельзя работать и на земле. Если посеять или посадить что-то в этот день, то урожая не будет.
Согласно поверью, в страстную пятницу надо отказаться от стрижки и окрашивания волос или любых других косметических процедур.
В Страстную пятницу христианам стоит посетить богослужение и помолиться.
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