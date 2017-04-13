Наступает Страстная пятница. Несколько народных поверий

Центр информации УПЦ

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В 2017 году Страстная пятница отмечается 14 апреля. Страстная пятница — самый строгий день Страстной недели.

Согласно православной традиции, в Страстную пятницу следует полностью отказаться от еды. Только вечером можно съесть хлеб и выпить воды.

Также нужно избегать веселья и различных развлечений. В этот день нельзя выполнять работу по дому: ни шить, ни резать, ни убирать. Следует закончить всю уборку в Чистый четверг. Нельзя работать и на земле. Если посеять или посадить что-то в этот день, то урожая не будет.

Согласно поверью, в страстную пятницу надо отказаться от стрижки и окрашивания волос или любых других косметических процедур.

В Страстную пятницу христианам стоит посетить богослужение и помолиться.

Наши предки считали, что если принести с богослужения 12 горящих свечей и расставить их в доме, то это обязательно принесет в дом благополучие и удачу на следующий год. Хотя в Страстную пятницу работать нельзя, но разрешено выпекать паски.

Выпечка, приготовленная в Великую пятницу, не испортится и не покроется плесенью, а также будет иметь целебную силу.

Также есть народное поверье для мам: в этот день можно отлучить ребенка от грудного вскармливания – такой малыш должен быть здоровым и сильным.