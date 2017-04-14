За порядком в Киеве на Пасху будут следить 1,5 тыс правоохранителей

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Полторы тысячи правоохранителей будут обеспечивать правопорядок в столице в течение Пасахльных праздников, сообщил глава ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко. caviar-phone.ru В России к Пасхе выпустили "святые" iPhone 7 с молитвами

"Пятнадцатого-шестнадцатого апреля на Пасхальные праздники будут работать и осуществляться мероприятия в 136 культовых сооружениях. Охранять дополнительно будут 1,5 тысячи правоохранителей, из них 200 военнослужащих Нацгвардии. Будут усилены меры у культовых сооружений, поэтому прошу с пониманием отнестись к возможной проверке вещей", — цитирует Крищенко УНН.

По словам Крищенко, также будут задействованы усиленные группы взрывотехников.

"Накануне было сообщение о минировании одного из храмов. Это было ложное минирование, поэтому не исключаем таких случаев и на Пасхальные праздники", — добавил он.

Кроме того, будут работать кинологи, в метрополитене усилят наряды. Как отметил Крищенко, установка металлических рамок не планируется, правоохранители будут проверять граждан с помощью ручных металлодетекторов.

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