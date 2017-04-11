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    Фотоленты

    В России к Пасхе выпустили "святые" iPhone 7 с молитвами

    (обновлено: )27
    Святые iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    Святые iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    Святые iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    Святые iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    Святые iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    Часы Apple Watch со словами Отче наш и Спаси и сохрани
    Часы Apple Watch со словами Отче наш и Спаси и сохрани
    Часы Apple Watch со словами Отче наш и Спаси и сохрани
    Часы Apple Watch со словами Отче наш и Спаси и сохрани
    Святые iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    "Святые" iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    caviar-phone.ru
    Святые iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    "Святые" iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    caviar-phone.ru
    Святые iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    "Святые" iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    caviar-phone.ru
    Святые iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    "Святые" iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    caviar-phone.ru
    Святые iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    "Святые" iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    caviar-phone.ru
    Часы Apple Watch со словами Отче наш и Спаси и сохрани
    Часы Apple Watch со словами "Отче наш" и "Спаси и сохрани"
    caviar-phone.ru
    Часы Apple Watch со словами Отче наш и Спаси и сохрани
    Часы Apple Watch со словами "Отче наш" и "Спаси и сохрани"
    caviar-phone.ru
    Часы Apple Watch со словами Отче наш и Спаси и сохрани
    Часы Apple Watch со словами "Отче наш" и "Спаси и сохрани"
    caviar-phone.ru
    Часы Apple Watch со словами Отче наш и Спаси и сохрани
    Часы Apple Watch со словами "Отче наш" и "Спаси и сохрани"
    caviar-phone.ru

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    "Святые" iPhone 7 с молитвами к Пасхе

    В России перед Пасхой бренд люксовых смартфонов Caviar выпустил и освятил в церкви новые золотые iPhone 7, посвященные православным молитвам "Отче наш" и "Спаси и сохрани".

    Два первых телефона лимитированной коллекции из 99 аппаратов были освящены в Городецком Федоровском мужском монастыре: их лично благословил и освятил епископ Городецкий и Ветлужский Августин.

    Смартфоны оснащены цельными золотыми корпусами. Беспрерывный узор нанесен на заднее панно и на все боковые грани. Это, по мнению ювелиров, "делает композицию максимально сбалансированной, полной и эффектной". Объемные гравировки покрыты золотом 999 пробы. 

    На модели, посвященной молитве "Спаси и сохрани", выгравирован крест с распятым Иисусом Христом и раскрытое Священное Писание. Очертания креста напоминают луковичные купола. Такую же форму имеет алтарь в Храме Христа Спасителя. На корпусе телефона нанесены слова молитвы "Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного", а также "Спаси и сохрани".

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    Телефон, посвященный молитве "Отче наш", делает отсылку к убранству ротонды в храме Гроба Господнего в Иерусалиме. Центральное место в дизайне занимают слова молитвы, выгравированные по золоту и обрамленные узором.

    Отмечается, что в дополнение к каждой модели смартфонов представлены также часы Apple Watch со словами "Отче наш" и "Спаси и сохрани".

    Стоимость новых смартфонов — от 199 тыс. рублей (около 93,4 тыс грн) при объеме памяти в 128 Гб, стоимость "православных" часов — от 189 тыс. рублей (около 88,7 тыс грн).

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