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    Россия

    Кожа анаконды и золото. В России к 8 марта выпустили патриотический iPhone

    (обновлено: )12720
    Стоимость телефона составляет 199 000 рублей (более 3,4 тысячи долларов) при объеме памяти в 32 Гб. Разработчики сообщили, что думали о Наталье Поклонской - ее красота и женственность вдохновляли их.
    Первый женский патриотический iPhone 7 в РФ
    russian.rt.com

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Российско-итальянский бренд Caviar накануне Международного женского дня выпустил в России "первый в истории женский патриотический iPhone 7 Atlante Russia Bianco". По словам разработчиков, на его создание их вдохновила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

    "Среди наших патриотичных дизайнов просто не было такого, который отвечал бы требованиям женщины, наконец-то мы создали его (…) Мы думали о Наталье Поклонской, ее красота и женственность вкупе с самоотверженностью, профессионализмом и человеческим достоинством вдохновляли нас. Мы считаем, что этот телефон очень подошёл бы ей", — цитирует RT представителей бренда. 

    Корпус создан из белой кожи анаконды в сочетании с желтым золотом 999-ой пробы, нанесенным методом двойного покрытия. В нижней части телефона располагается табличка с надписью "Любовь начинается с России".

    russian.rt.com
    Первый женский патриотический iPhone 7 в РФ

    Стоимость телефона составляет 199 000 рублей (более 3,4 тысячи долларов) при объеме памяти в 32 Гб.

    Ранее сообщалось, что депутат Государственной Думы Наталья Поклонская разместила в своем Twitter фотографию подарка, преподнесенного ей на 8 марта. Им оказались книга американского психиатра Марка Гоулстона "Как разговаривать с мудаками".

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