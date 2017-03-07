Кожа анаконды и золото. В России к 8 марта выпустили патриотический iPhone

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Российско-итальянский бренд Caviar накануне Международного женского дня выпустил в России "первый в истории женский патриотический iPhone 7 Atlante Russia Bianco". По словам разработчиков, на его создание их вдохновила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

"Среди наших патриотичных дизайнов просто не было такого, который отвечал бы требованиям женщины, наконец-то мы создали его (…) Мы думали о Наталье Поклонской, ее красота и женственность вкупе с самоотверженностью, профессионализмом и человеческим достоинством вдохновляли нас. Мы считаем, что этот телефон очень подошёл бы ей", — цитирует RT представителей бренда.

Корпус создан из белой кожи анаконды в сочетании с желтым золотом 999-ой пробы, нанесенным методом двойного покрытия. В нижней части телефона располагается табличка с надписью "Любовь начинается с России".

russian.rt.com Первый женский патриотический iPhone 7 в РФ

Стоимость телефона составляет 199 000 рублей (более 3,4 тысячи долларов) при объеме памяти в 32 Гб.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной Думы Наталья Поклонская разместила в своем Twitter фотографию подарка, преподнесенного ей на 8 марта. Им оказались книга американского психиатра Марка Гоулстона "Как разговаривать с мудаками".