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    Презент на 8 марта: Поклонской подарили книгу американского психиатра

    (обновлено: )4101
    Как отмечается, согласно аннотации книги, ее автор Гоулстон имеет "большой опыт работы с неуравновешенными людьми (который позволил ему создать курс переговорщиков для ФБР).
    Пресс-конференция Натальи Поклонской в Крыму
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская разместила в своем Twitter фотографию подарка, преподнесенного ей на 8 марта. Им оказались книга американского психиатра Марка Гоулстона "Как разговаривать с мудаками".

    @PoklonskayaNV
    Книга американского психиатра, которую подарили Поклонской

    "Кажется, кто-то не верит, что меня окружают только хорошие люди", — прокомментировала подарок депутат.

    Отметим, что, согласно аннотации книги, ее автор Гоулстон имеет "большой опыт работы с неуравновешенными людьми (который позволил ему создать курс переговорщиков для ФБР), и он знает, что традиционные методы общения и аргументации с ними не работают".

    В издании, в частности, предлагаются техники защиты от "бытовых сумасшедших".

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