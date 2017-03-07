Презент на 8 марта: Поклонской подарили книгу американского психиатра

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская разместила в своем Twitter фотографию подарка, преподнесенного ей на 8 марта. Им оказались книга американского психиатра Марка Гоулстона "Как разговаривать с мудаками".

@PoklonskayaNV Книга американского психиатра, которую подарили Поклонской

"Кажется, кто-то не верит, что меня окружают только хорошие люди", — прокомментировала подарок депутат.

Отметим, что, согласно аннотации книги, ее автор Гоулстон имеет "большой опыт работы с неуравновешенными людьми (который позволил ему создать курс переговорщиков для ФБР), и он знает, что традиционные методы общения и аргументации с ними не работают".

В издании, в частности, предлагаются техники защиты от "бытовых сумасшедших".