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    Общество

    ГПУ вызвала Аксенова и Поклонскую для вручения подозрения

    (обновлено: )4501
    Прокуратура вызывает подозреваемых для вручения уведомления об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении, а также проведении следственных действий с их участием.
    Здание ГПУ в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины вызвала главу Крыма Сергея Аксенова, главу Госсовета Крыма Владимира Константинова и прокурора Наталью Поклонскую для вручения нового подозрения.

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    Соответствующая повестка опубликована на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

    Согласно документу, им и еще 7 фигурантам уголовного производства №12014010790000081 необходимо явиться 27 февраля с 9:00 до 18:00 к прокурору отдела процессуального руководства в уголовных процессах управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратуры Украины Кокошко в кабинет №713 по адресу: г. Киев, ул. Леси Украинки, 26-а.

    Прокуратура вызывает подозреваемых для вручения уведомления об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении, а также проведении следственных действий с их участием.

    Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины может начать заочное осуждение в случае неявки на допрос главы Крыма Сергея Аксенова и прокурора Натальи Поклонской.

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