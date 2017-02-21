ГПУ вызвала Аксенова и Поклонскую для вручения подозрения

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины вызвала главу Крыма Сергея Аксенова, главу Госсовета Крыма Владимира Константинова и прокурора Наталью Поклонскую для вручения нового подозрения.

Соответствующая повестка опубликована на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно документу, им и еще 7 фигурантам уголовного производства №12014010790000081 необходимо явиться 27 февраля с 9:00 до 18:00 к прокурору отдела процессуального руководства в уголовных процессах управления по вопросам представительства интересов гражданина или государства в суде, противодействия преступности и коррупции на временно оккупированной территории полуострова Крым Генеральной прокуратуры Украины Кокошко в кабинет №713 по адресу: г. Киев, ул. Леси Украинки, 26-а.

Прокуратура вызывает подозреваемых для вручения уведомления об изменении ранее сообщенного подозрения и о новом подозрении, а также проведении следственных действий с их участием.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины может начать заочное осуждение в случае неявки на допрос главы Крыма Сергея Аксенова и прокурора Натальи Поклонской.