Аксенов: Нидерланды понимают, что "золото скифов" может потеряться

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина, Максим Грознов. В случае передачи коллекции крымских музеев Украине, она может быть навсегда утеряна, оказавшись в частных коллекциях, и Нидерланды это осознают, убежден глава Крыма Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

"Сегодня по оперативным каналам мы получаем информацию, что иностранные коллеги сами задумались о том, как возвращать коллекцию в Украину. Они понимают, что если она на Украину вернется когда-нибудь, то ее больше никогда не найдет", — сказал Аксенов.

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Глава Крыма считает, что апелляция и новое судебное разбирательство по коллекции крымских музеев необходимы. Он также полагает, что сегодня все европейские суды, в которых одной из сторон является российская сторона, якобы будут принимать решения против России. Тем не менее, по его мнению, окончательный исход дела и судьба коллекции крымских музеев еще не решены.

Коллекция "скифского золота", около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты.

Четыре крымских музея подали в суд Амстердама коллективный иск к музею Пирсона, требуя исполнить обязательства по контрактам и вернуть коллекцию "скифского золота" из Нидерландов в Крым. Окружной суд Амстердама в октябре впервые рассмотрел дело, а 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву.

Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.