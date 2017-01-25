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    Аксенов потребовал бороться за скифское золото "до последнего патрона"

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    Как заявил российский глава полуострова Сергей Аксенов, следует внимательно все просмотреть и совместно с министерством иностранных дел "предпринять все необходимые меры".
    Сергей Аксенов
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Российский глава Крыма Сергей Аксенов поручил бороться за возвращение скифского золота в музеи полуострова.

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    УНИАН
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    Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым присоединился к РФ. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

    "Надо внимательно просмотреть, совместно с министерством иностранных дел предпринять все необходимые меры. Министерство культуры Российской Федерации оказывает методическую помощь, надо в рамках рабочей группы искать правильные пути. Руки не опускаем, боремся до последнего патрона", — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

    Аксенов дал поручение в ходе рабочей встречи с министром культуры Крыма Ариной Новосельской.

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