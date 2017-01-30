Адвокат Януковича о готовности экс-президента дать показания в Украине

Бывший украинский президент Виктор Янукович может прибыть на территорию Украины для дачи показаний в рамках дел против него при условии обеспечения ему безопасности и проведении расследования обстоятельств покушения в 2014 году, заявил в понедельник его адвокат Виталий Сердюк.

В отношении Януковича в Украине расследуется ряд уголовных дел, в частности, его подозревают в госизмене.

"При условии обеспечения безопасности и расследования существующего уголовного дела о покушении на его убийство (в 2014 году – ред.), конечно, он будет иметь возможность прибыть в Украину и дать все показания. Пока он остается наиболее нежеланным свидетелем как для Генеральной прокуратуры, так и действующей власти", — сказал Сердюк журналистам.

Он отметил, что Януковичу в деле по покушению на него должен быть предоставлен статус потерпевшего. По словам адвоката, в течение года прокуратура отказывается предоставить такой статус, расследование этого дела не ведется.

Генеральный прокурор Юрий Луценко 28 ноября 2016 года перед допросом Януковича в режиме видеоконференции по делу о гибели людей во время беспорядков в Киеве в 2014 году зачитал уведомление о подозрении экс-президенту по новому делу — о госизмене. Киевский суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по данному делу. Согласно законодательству, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом. Генпрокурор считает, что дело против Януковича может быть передано в суд уже в марте.

Ранее Генпрокуратура вызвала Януковича на допрос 27 и 30 января по делу о государственной измене.