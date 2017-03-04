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    Поклонская: в Крыму замироточил бюст императора Николая II

    (обновлено: )7612
    Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что в Крыму замироточил бюст императора Николая II. По ее мнению, император умер для того, что Россия стала процветающей и великой.
    Канал Царьград ТВ на Youtube

    Как рассказала Поклонская в эфире телеканала "Царьград ТВ", ей позвонили из Крыма и сообщили, что бюст последнего российского императора, установленный в сквере возле часовни, творит чудеса.

    "Мне мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил", — сказала она, отметив, что к бюсту уже несут заболевших людей, чтобы изваяние их излечило.

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