Поклонская: в Крыму замироточил бюст императора Николая II

Как рассказала Поклонская в эфире телеканала "Царьград ТВ", ей позвонили из Крыма и сообщили, что бюст последнего российского императора, установленный в сквере возле часовни, творит чудеса.

"Мне мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил", — сказала она, отметив, что к бюсту уже несут заболевших людей, чтобы изваяние их излечило.

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