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    В Запорожье изъяли партию российского "Боярышника" на 2 млн грн

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    По данным Службы безопасности Украины, "Боярышник" находился на одном из складов частного предприятия, занимающегося оптово-розничной торговлей товаров широкого потребления.
    канал СБУ в YouTube

    В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили почти 200 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции "Лосьон косметический "Боярышник" российского производства, сообщает пресс-центр СБУ.

    По данным ведомства, товар находился на одном из складов частного предприятия, занимающегося оптово-розничной торговлей товаров широкого потребления.

    "Во время проведения выборочных замеров прочности жидкости установлено, что в упаковках под видом лосьона содержится 70% спирт неизвестного происхождения", — отмечается в сообщении.

    По оптовым ценам стоимость товара составляет более 2 млн грн, уточнили в СБУ.

    Открыто уголовное производство по ст. 321 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления источника происхождения выявленный продукции.

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