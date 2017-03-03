В Запорожье изъяли партию российского "Боярышника" на 2 млн грн

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили почти 200 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции "Лосьон косметический "Боярышник" российского производства, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным ведомства, товар находился на одном из складов частного предприятия, занимающегося оптово-розничной торговлей товаров широкого потребления.

"Во время проведения выборочных замеров прочности жидкости установлено, что в упаковках под видом лосьона содержится 70% спирт неизвестного происхождения", — отмечается в сообщении.

По оптовым ценам стоимость товара составляет более 2 млн грн, уточнили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ст. 321 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления источника происхождения выявленный продукции.