Россия
RSS

Метанол стал причиной смерти 74 скончавшихся от "Боярышника" в Иркутске

(обновлено: )17
Пресс-секретарь Минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская подтвердила, что 74 человека умерли от от отравлений метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта.
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 28 дек – РИА Новости Украина. Судмедэкспертиза подтвердила факт отравления "Боярышником" содержащим метиловый спирт у 74 из 77 жертв отравления, сказала РИА Новости пресс-секретарь минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская.

Отравление детей в Каменец-Подольском. Комментарий врача
112 Украина/youtube
Отравление детей в Каменец-Подольском. Комментарий врача

"Исследованы тела всех 77 скончавшихся от отравлений метиловым спиртом в Иркутске. Смерть 74 из них наступила от отравлений метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта", — сказала РИА Новости представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.

Причиной массового отравления людей в Иркутске стало косметическое средство "Боярышник", которое содержало метиловый спирт. От отравлений метанолом по уточненным данным пострадали 120 человек. В стационарах остаются 11 человек.

В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
Донбасс: снова блокада, снова импровизация
Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией
Год 2016, уходи! Итоги
Крушение российского Ту-154 над Черным морем