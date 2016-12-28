Метанол стал причиной смерти 74 скончавшихся от "Боярышника" в Иркутске

КИЕВ, 28 дек – РИА Новости Украина. Судмедэкспертиза подтвердила факт отравления "Боярышником" содержащим метиловый спирт у 74 из 77 жертв отравления, сказала РИА Новости пресс-секретарь минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская.

"Исследованы тела всех 77 скончавшихся от отравлений метиловым спиртом в Иркутске. Смерть 74 из них наступила от отравлений метиловым спиртом, остальные пострадали от приема значительной дозы этилового спирта", — сказала РИА Новости представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.

Причиной массового отравления людей в Иркутске стало косметическое средство "Боярышник", которое содержало метиловый спирт. От отравлений метанолом по уточненным данным пострадали 120 человек. В стационарах остаются 11 человек.

В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.