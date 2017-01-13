Суд освободил полицейского, проходящего по делу об отравлении "Боярышником"

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Суд в Иркутске рассмотрел материалы следствия об избрании меры пресечения начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 УМВЛ России по Иркутску Денису Черемисину, который проходит по делу об отравлении "Боярышником", и принял решение об освобождении его из зала суда.

В отношении Черемисина было возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц".

"Суд не находит данное следствие достаточно обоснованным, для того, чтобы избрать меру пресечения в виде ареста, исходя из положительных характеристик Черемисина и его семейных обстоятельств. Он освобождается из зала суда", — сказала судья Лариса Самцова.

По версии следствия, Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых на территории, где от спиртосодержащей жидкости "Боярышник" умерли 15 человек. Свою вину в суде майор не признал, в органах УВД работает с 2005 года, в должности начальника отдела — с ноября 2015 года, по службе характеризуется положительно, воспитывает двух сыновей, помогает больной матери.

Напомним, массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в конце прошлого года. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. Жертвами "Боярышника" стали 76 человек.