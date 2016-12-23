Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске достигло 74 человек

КИЕВ, 23 дек – РИА Новости Украина. Число погибших от отравления поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутске (РФ) увеличилось до 74 человек, всего пострадавших – 122, сообщила РИА Новости пресс-служба регионального минздрава.

Ранее сообщалось о 71 погибшем.

"Одного из пострадавших с признаками отравления метиловым спиртом доставили сегодня ночью в больницу города Братска, его состояние тяжелое. Всего на утро 23 декабря от отравлений контрафактом скончались 74 человека, пострадавших 122. В стационарах находится 31 человек", — сговорится в сообщении.

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Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.

В рамках расследования задержано 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу. По данным СК, по делу в качестве свидетелей допрошено более 100 человек. В настоящее время проводятся следственные действия в Санкт-Петербурге и республике Алания по отработке фирм, указанных на этикетке в качестве производителя жидкости "Боярышник".