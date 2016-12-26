Лукашенко: нельзя повышать цены на алкоголь, чтобы люди не пили "Боярышник"

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал не повышать цены на алкоголь, чтобы люди не стали пить настойку боярышника и прочие не предназначенные для внутреннего применения жидкости, сообщает РИА Новости.

Лукашенко в понедельник провел совещание, на котором в том числе коснулся вопросов безопасности. Он потребовал уделить особое внимание безопасности граждан в период новогодних праздников, напомнив о массовом отравлении настойкой боярышника в России.

"Надо прекратить это баловство с этими налогами на спиртное. Праздники. Такие наши люди — славяне. И выпить любят, и закусить. Поэтому не надо их толкать к тому, чтобы пить боярышник и еще чего-то", — заявил Лукашенко, выступление которого транслировало белорусское телевидение.

"Это надо иметь в виду, как бы это непопулярно ни звучало из моих уст", — подчеркнул белорусский лидер.

Напомним, массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в середине декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. Всего по делу о контрафактном "Боярышнике" в Иркутске были задержаны 19 человек.

Суд Ленинского района Иркутска избрал меру пресечения для 12 задержанных – двое из них оставлены под стражей, девять – под домашним арестом, одна задержанная определена на подписку о невыезде.