Правоохранители изъяли в Киеве 3 тонны российского "Боярышника"

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Столичные правоохранители изъяли в подпольных цехах 3 тонны косметического лосьона под названием "Боярышник" российского производства, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

В рамках досудебного расследования, зарегистрированного по ч. 3 ст. 204 УК Украины, правоохранители провели обыски в гаражно-строительном кооперативе на территории Голосеевского района столицы, а также в нежилых помещениях в Бориспольском районе Киевской области.

"Во время обысков правоохранителями обнаружили и изъяли 3 тонны косметического лосьона под названием "Боярышник" российского производства (содержание этилового спирта — 70%), который вероятно использовался для изготовления суррогата. Также изъято 3 тонны готовой для реализации водки "Пшеничная", упакованной в "Тетрапак", 500 литров коньячных изделий, а также устройства для изготовления и фасовки водочных изделий", — сказано в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления лиц, причастных к организации совершения данного преступления, а также каналы снабжения и сбыта фальсификата. Изъятые вещества будут направлены на экспертное исследование.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после массового отравления людей в Иркутской области в декабре прошлого года косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. От отравлений метанолом, по уточненным данным, пострадали более 120 человек, 76 из них погибли.