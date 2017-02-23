Как 100 лет назад. В Одессе – невиданный разгул криминала

РИА Новости Украина

За последний год количество криминальных преступлений – грабежей, краж и разбоев – возросло почти на четверть. При этом правоохранителям удается раскрывать менее десяти процентов из них. Такие пугающие цифры были оглашены в ходе брифинга в Киевском районном суде Одессы по итогам работы за 2016 год, пишет Наталья Бржестовская.

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Возросшее число преступлений, связанных с насилием – разбойных нападений и убийств,– совпало с реформами в правоохранительных органах Украины, которые начались два года назад. Милиция переименована в полицию, но, к большому сожалению, никакой положительной динамики при этом не наблюдается.

Опытных оперов уволили из органов, набрав молодых людей, подтянутых и красивых, но не имеющих, ни стажа, ни умений. К счастью, бывшие оперативные сотрудники бывшей милиции, имеющие опыт работы, начинают возвращаться на свои места.

С этого начал свое выступление глава Киевского районного суда Сергей Чванкин. Он отметил:

"Если так пойдет дальше, скоро днем будет страшно ходить. Только один пример: 24-летняя девушка в подъезде приставляет нож к горлу другой девушки, чтобы отобрать у нее телефон. В нашем государстве, которое испытывает серьезные экономические сложности, граждане перестают бояться закона. О чем еще можно говорить, если ради мобильного телефона один молодой человек готов лишить жизни другого или нанести ему увечье!".

Всего за 2016 год Киевским районным судом было рассмотрено более 17-ти тысяч дел. Из них около 800 – связаны с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

За это правонарушение 275 водителей были лишены прав. В июле 2016 года было ужесточено наказание для пьяных водителей, и в этом есть результат труда Ассоциации следственных судей, настаивавших на более жестком наказании для пьяных автовладельцев, подготовивших и направивших аналогичный законопроект в Верховную Раду Украины.

Наиболее яркий пример – судебное наказание одессита, который был трижды за год задержан в нетрезвом виде за рулем. Первый раз он отделался штрафом. Попавшись вторично, – был лишен прав на два года. Сев за руль пьяным в третий раз, любитель горячительных напитков уже на десять лет лишился возможности управлять автомобилем.

Еще одного гражданина, попавшегося в нетрезвом виде за рулем в третий раз, лишили водительских прав на семь лет. В справедливости таких мер говорит факт, что за последний год в Украине по вине водителей в состоянии опьянения погибли около 400 человек.

Порой банальное ДТП приводит и к более тяжким последствиям. Так, вместо того, чтобы договориться и оплатить ущерб потерпевшему, виновный водитель вызвал двух своих друзей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые завязали драку. В ходе потасовки один из нападавших откусил потерпевшему ухо. И вместо банального штрафа дело обернулось пятью годами лишения свободы. И прямо в зале суда после оглашения приговора виновник был взят под стражу.

За 2016 год в Киевский суд г. Одессы поступило 372 обвинительных акта, из них вынесено 229 приговоров. Так, приговором районного суда был осужден на 10 лет лишения свободы мужчина за убийство малолетнего ребенка. Когда его сожительница после очередной ссоры ушла, оставив малыша, а тот стал плакать, то мужчина, раздраженный этим «фактом», несколькими ударами попросту заставил ребенка замолчать.

На семь лет лишения свободы был осужден менеджер известного одесского автоцентра, решивший заработать на процентах клиента, купившего сразу две машины "Хюндай". Но прокрутить деньги незадачливому бизнесмену не удалось, и вместо барыша он получил срок.

Столько же придется отсидеть бывшему сотруднику милиции за организацию разбойного нападения. С этой целью с помощью шантажа он привлек женщину, работавшую няней у состоятельных людей. Взамен он пообещал отпустить ее мужа, задержанного за распространение наркотических средств. Женщина подробно рассказала злоумышленнику о расположении сигнализации в доме, дав сведения, которые могли способствовать совершению преступления. Но третий сообщник, бывший подсудимый, рассказал правоохранительным органам о готовящемся преступлении. Сотрудниками полиции была организована инсценировка, и злоумышленник не смог осуществить задуманное злодеяние.

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К пяти годам лишения свободы и конфискации имущества были приговорены два бывших сотрудника УБОПа. При очередной проверке работы Пенсионного фонда, выявив правонарушения при принятии на работу одного из руководителей фонда Одесской области, они пытались получить взятку, но были взяты с поличным.