Под Красноярском в РФ изъяли более 70 бутылок запрещенного "Боярышника"

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Более 70 бутылок запрещенного "Боярышника" изъяли в селе Идринском Красноярского края в РФ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, всего с конца января в регионе проверено 53 объекта. В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждены дела об административном правонарушении по статье 14.2. КоАП РФ. Материалы направлены в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю.

"Реализация запрещенной спиртосодержащей непищевой продукции установлена при проведении проверки в отношении ИП Гусейнова Е.Р., осуществляющего деятельность в Красноярске. На одеколон TROYNOY salut в количестве 15 единиц по цене 28 рублей (объемом 100 миллилитров каждая единица) с содержанием спирта более 28% наложен арест. Кроме того, в отношении ИП Лукша И.В., осуществляющего деятельность в селе Идринское, наложен арест на лосьон косметический "Боярышник" в количестве 76 единиц по цене 28 рублей (объемом 100 мл каждая единица) с содержанием спирта более 75% объема", — говорится в сообщении.

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток постановлением государственного санитарного врача России от 23 декабря. В настоящее время действие этого запрета, под который не попадают аптечные препараты, стеклоочистительные жидкости и парфюмерия, продлено на 60 суток.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после массового отравления людей в Иркутской области в декабре прошлого года косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. От отравлений метанолом, по уточненным данным, пострадали более 120 человек, 76 из них погибли.