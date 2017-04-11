К охране порядка в пасхальную ночь привлекут 25 тыс правоохранителей

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Около 25 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут следить за порядком во время пасхальной ночи в Украине, сообщил во вторник замглавы Национальной полиции — руководитель патрульной полиции Александр Фацевич.

По его словам, на пасхальные праздники правоохранители ожидают проведения богослужений в более чем 15 тысячах культовых сооружениях. Участие в них могут принять почти 8 млн граждан.

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"К обеспечению правопорядка в пасхальную ночь планируем привлечь почти 25 тысяч правоохранителей, из которых 1,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины", — цитирует его пресс-служба МВД.

Ранее в КГГА сообщили, что в столице в ночь на 16 апреля метро будет работать на час дольше, а утром откроется на час раньше из-за празднования Пасхи.