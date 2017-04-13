В ДНР готовы к режиму прекращения огня на Пасху

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики готовы к режиму прекращения огня в Донбассе во время Пасхальных праздников, заявил РИА Новости в четверг руководитель парламентской фракции "Донецкая республика" Александр Костенко.

Ранее полпред самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 10.00 13 апреля.

"Что касается нашей республики, то мы действуем в интересах наших граждан. Мы готовы соблюдать режим прекращения огня и хотим, чтобы жители смогли спокойно посещать церкви в соответствии с традициями праздника", — цитирует слова Костенко корреспондент РИА Новости из Донецка.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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