Киев предложил разработать механизм по контролю за перемирием в Донбассе

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в регионе Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что власти Украины считают нужным разработать механизм эффективного контроля за нарушениями режима прекращения огня в Донбассе.

"В рамках подгруппы по безопасности необходимо выработать механизм предотвращения и эффективного контроля за нарушениями режима прекращения огня, а также инцидентами с персоналом и оборудованием Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", — написала Олифер на своей странице в Facebook по итогам заседания в Минске в среду.

Также сообщается, что в соответствии с минскими договоренностями украинские силовики отвели все тяжелое вооружение от линии соприкосновения.

На заседании контактной группы Киев вновь потребовал отменить решение о признании в РФ документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также решение о введении внешнего управления на предприятиях украинский юрисдикции в Донбассе. Киев по-прежнему настаивает, что переход к решению политических вопросов по урегулированию конфликта в Донбассе возможен только после полного прекращения огня.

Олифер также сообщила, что участники экономической подгруппы обсудили вопрос организации работы экспертной группы, которая должна оценить ситуацию на шахтах в неподконтрольных Киеву районах Донбасса. Подтопление этих шахт является экологической угрозой для всего Донбасса. При этом она заявила, что представители ЛНР и ДНР блокируют работу такой группы.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.