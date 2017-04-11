Донецкая фильтровальная станция: ни нашим, ни вашим

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

По данным коммунального предприятия "Вода Донбасса" с начала вооруженного конфликта на территории ДФС было зафиксировано более 350 попаданий мин и артиллерийских снарядов. В случае дальнейших ударов по инфраструктуре и хранилищам с хлором региону не избежать масштабной экологической и гуманитарной катастрофы. В этом случае существует прямая угроза жизни тысяч мирных граждан Ясиноватой, Авдеевки, Донецка, а также близлежащих населенных пунктов.

"За время конфликта Донецкая фильтровальная станция останавливалась 38 раз. Данные по обстрелам действительно жуткие: более 350 попаданий по территории ДФС, из них более 120 — в здания и сооружения. При этом нужно понимать, что это не только объект жизнеобеспечения, но и химически опасный объект. Прошедшей зимой в результате обстрела был поврежден хлоропровод. К счастью, нашим сотрудникам удалось ликвидировать эту ситуацию, но сегодня работники станции имеют минимальное количество средств индивидуальной защиты. Они были закуплены миссией Красного Креста, но уже пятый месяц мы не можем доставить их на станцию, поскольку Украина считает эти средства товарами двойного назначения", – накануне в ходе пресс-конференции по вопросам экологической безопасности и рисков техногенных и эпидемиологических катастроф в Донбассе рассказал генеральный директор КП "Вода Донбасса" Олег Мокрый.

Стоит отметить, что Донецкая фильтровальная станция – не единственный объект жизнеобеспечения, который целенаправленно подвергается артиллерийским обстрелам.

"В Ясиноватском районе на расстоянии 5 км от ДФС находится насосная станция 1 подъема Южнодонбасского водопровода. Стратегическое значение этого объекта состоит в том, что от его энергоснабжения зависит не только работа Донецкой фильтровальной станции, но и еще 4 станций, расположенных в подконтрольных Украине районах Донбасса. Если этот объект будет остановлен, без воды останутся 1,8 млн человек", – подчеркнул руководитель предприятия "Вода Донбасса".

Тем временем представители самопровозглашенной республики в минской гуманитарной подгруппе на заседании 12 апреля намерены поднять вопрос свободного допуска местных специалистов на Донецкую фильтровальную станцию. Власти ДНР неоднократно заявляли, что район ДФС уже долгое время является одной из наиболее "горячих" точек в Донбассе, территория станции остается в зоне поражения артиллерии украинских силовиков. По словам омбудсмена, подобные инциденты, в частности, попадание снарядов в здания с хлором, фиксировали и наблюдатели ОБСЕ.

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"Экологический контроль является важным средством обеспечения прав граждан. Мы столкнулись с невозможностью доступа к экологической информации. На встрече в Минске, которая состоится 12 апреля, я вновь буду поднимать вопрос об экологической ситуации в нашем регионе, и о беспрепятственном допуске наших специалистов на территорию Донецкой фильтровальной станции. Хочу подчеркнуть, что хлор относится к крайне опасным химическим веществам. При разрушении одной емкости объемом около одной тонны поражается все живое в радиусе порядка пяти километров", – сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

В свою очередь власти подконтрольной Украине части Донбасса также сообщают, что обстрелы ополченцами ДНР ряда предприятий, действующих вблизи линии разграничения на Донбассе, могут привести к экологической катастрофе, поэтому эти вопросы необходимо выносить на международный уровень.

"Сегодня (10 апреля, – Ред.) с Ириной Геращенко и Марией Ионовой (народные депутаты Украины, – Ред.) встретились с руководителями этих предприятий. Они хорошо понимают серьезность угрозы и будут выносить эти вопросы на уровень международных гуманитарных организаций и организаций по безопасности. А также будут контролировать, чтобы эти вопросы были в центре внимания переговорной группы по Донбассу", – написал на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По словам губернатора области, речь идет о Донецкой фильтровальной станции, Торецком фенольном заводе в поселке Новгородское, Авдеевском коксохимическом завода и ферме "Бахмутского аграрного союза" вблизи населенного пункта Новолуганское в Бахмутском районе.

"Военные действия возле этих предприятий несут еще и серьезную экологическую угрозу, поскольку отсутствие доступа к обслуживанию их объектов или обстрелы могут привести к тяжелым экологическим последствиям не только для области, но и для целого региона. Например, прорыв шламонакопителей фенольного завода или разрушение дамбы отстойников БАСа приведут к изливу опасных стоков и попадание их в бассейн Северского Донца. От этого пострадает не только Донетчина и Луганщина, но и смежные области России, а также бассейны Азовского и Черного морей", – утверждает Жебривский.

К слову, несмотря минские договоренности о прекращении огня, так называемый режим тишины в Донбассе противоборствующие стороны нарушают систематически. Минувшей ночью из запрещенных минскими соглашениями тяжелых орудий снова обстрелян Петровский район Донецка. По данным местной администрации, прямым попаданием уничтожены несколько домов и частных построек, перебит участок газопровода, повреждены линии электропередачи. К югу от Донецка в Докучаевске и населенном пункте Еленовка после вчерашнего обстрела без света до сих пор остаются около 400 жилых домов. Власти самопровозглашенной ДНР заявляют о срыве украинской стороной ремонтно-восстановительных работ на поврежденных обстрелами линиях электропередачи между Докучаевском и Еленовкой.

Под огнем остаются и населенные пункты подконтрольные украинской власти. По данным Минобороны Украины незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать мирные территории и позиции военнослужащих. В частности сообщается, что вечером 10 апреля в Марьинке осколочное ранение получил местный житель. Утром 11 апреля под обстрел попала Марьинская общеобразовательная школа № 2. Сообщается, что все учащиеся были в срочном порядке эвакуированы в убежище, и только по счастливой случайности обошлось без пострадавших. Кроме того по информации украинских военных ополченцы не прекращают обстрелы на мариупольском направлении – за прошедшие сутки зафиксировано 66 обстрелов позиций сил АТО, ранения получили пятеро военнослужащих.