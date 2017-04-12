МИД: пора придумать новый вариант названия договоренностей по Донбассу

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Процесс урегулирования ситуации в Донбассе идет медленно и уже заканчиваются слова для принимаемых документов, заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Он также предлагает придумать новый вариант — "как выполнять "дорожную карту" пакета мер договоренностей в Минске".

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"Я иногда шучу, что у нас заканчиваются высказывания: "пакет мер", "дорожная карта". Надо придумать что-то третье — "как выполнять "дорожную карту" пакета мер договоренностей в Минске". Это свидетельствует, что переговоры очень сложные, запутанные, длинные и, честно говоря, малорезультативные", — заявил Пристайко в интервью агентству "Украинские новости".

Он отметил, что сейчас идет процесс по разработке "дорожной карты" выполнения минских договоренностей. По словам Пристайко, Киев разработал проект, согласовал его с немецкой и французской сторонами и передал эти наработки России для изучения.

Замглавы МИД сообщил, что данный проект не очень отличается от документа, который был подписан в феврале 2015 года. "Вопрос в чем. Был "Минск" в сентябре 2014 года. Он не реализовался. И тогда в феврале (2015 года) был разработан пакет мер, условно говоря, как выполнять "Минск". Через два года мы поняли, что этот пакет мер тоже не выполняется. Тогда была разработана "дорожная карта", как выполнять пакет мероприятий по реализации первого "Минска", — пояснил Пристайко.

Кроме того, он обвинил Россию в "постепенном выходе" из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. "Так они (представители РФ — Ред.) и встречи в "нормандском формате" на уровне министров не хотят проводить. Но это цепочка: если не проводятся встречи на уровне министров, нет смысла встречаться главам государств. Нет смысла проводить саммит, нет реального политического толчка — процесс замирает… Потому что хотят показать, что они больше не заинтересованы в существующем формате. Опасность вообще всего процесса заключается в том, что россияне, условно говоря, постепенно выходят из-за стола переговоров", — заявил замглавы МИД.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске 29 марта согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

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Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.