наверх
12.04.201717:12
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55+ 0.06
  • USD26.89- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Порошенко: танки ВСУ в Донбассе находятся в полной боевой готовности

    Тема:

    Донбасс: пасхальное перемирие (75)

    (обновлено: )34914
    Порошенко подчеркнул, что хотя танки и тяжелое вооружение выведены с передовых позиций, "все танковые части, подразделения находятся в полной боевой готовности".
    Петр Порошенко в зоне АТО
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что танковые войска Украины находятся в полной боевой готовности.

    Донецкая фильтровальная станция
    golos.ua
    Донецкая фильтровальная станция: ни нашим ни вашим

    По словам президента, в случае обострения обстановки в Донбассе в любой момент танки могут выдвинуться на передовую.

    "Сегодня, согласно минским договоренностям. крупнокалиберная артиллерия, танки и тяжелое вооружение выведены с передовых позиций. Однако все танковые части, подразделения находятся в полной боевой готовности и при необходимости готовы в кратчайший срок вернуться в определенные места для укрепления наших оборонительных рубежей", — сказал Порошенко в среду в ходе поездки на территорию танковой бригады ВС Украины, дислоцирующейся в Луганской области.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Устенко: экономика Украины уже переживает шок от блокады Донбасса

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии"
    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США