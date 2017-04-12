Очередные переговоры по урегулированию в Донбассе пройдут в Минске

КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее тематических подгрупп пройдет в среду в Минске.

Центральной темой встречи станет вопрос перемирия, к соблюдению которого контактная группа призвала две недели назад, но которое так и не установилось в зоне конфликта.

На прошлом заседании участники переговоров в Минске согласовали прекращение огня с 1 апреля в связи с пасхальными праздниками и выразили надежду на то, что прекращение огня будет носить бессрочный характер. Однако и после этого стороны продолжили обвинять друг друга в обстрелах, провокациях и нежелании выполнять минские договоренности.

Две недели назад переговорщики запланировали разведение сил в Станице Луганской, где ранее отвод срывался несколько раз (к настоящему времени силы разведены лишь у Петровского и Золотого в Донбассе). Тогда отмечалось, что украинская сторона поставила как условие полное соблюдение режима прекращения огня в этом районе. Но и эта цель не была достигнута.

Разведение сил в Станице Луганской было запланировано на 6 апреля. В пятницу официальный представитель Администрации президента Украины по вопросам военной операции в Донбассе Андрей Лысенко заявил, что разведение сил в районе Станицы Луганской сорвано обстрелами со стороны ополченцев и в ближайшее время проводиться не будет.

Из-за продолжения обстрелов не удается решить вопросы восстановления разрушенной инфраструктуры региона: они мешают ремонтным работам, разрушают уже восстановленное. Более того риски повреждения обстрелами промышленных предприятий создают угрозу экологической катастрофы в регионе. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, во время прошлого заседания контактной группы шла речь о том, чтобы создать безопасные территории вокруг ключевых объектов инфраструктуры.

На минувшей встрече в Минске Сайдик заявил, что участники контактной группы убеждены в необходимости полной реализации минских соглашений. "Альтернативы минским соглашениям нет. Трехсторонняя контактная группа совместно с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей намерена активизировать свою работу в сфере безопасности, политической, гуманитарной и экономической областях", — пообещал спецпредставитель ОБСЕ.

Между тем, в последнее время явных прогрессов ни в одном из аспектов мирного урегулирования нет. Как заявил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано, главы МИД G7 на встрече в итальянской Лукке признали застой в минском процессе.

Возможно, в какой-то степени активизировать работу контактной группы поможет прошедшая на прошлой неделе в Минске встреча в "нормандском формате" на уровне дипломатических советников президентов, на которой, по данным МИД Украины, обсуждались прекращение огня, обмен пленными в Донбассе и разработка концепции "дорожной карты" по урегулированию конфликта.

Позже пресс-служба президента Украины сообщила, что во время этих консультаций стороны обсудили ключевые аспекты имплементации минских договоренностей и подчеркнули приоритетность выполнения их компонентов в сфере безопасности.

Предстоящее в Минске заседание контактной группы покажет, удастся ли сторонам переговоров преодолеть наметившийся застой.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.