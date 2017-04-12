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    Аваков: в Донбассе заработали передвижные мобильные центры МВД

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    По словам Авакова, в среду "одновременно начали работу передвижные сервисные центры в Донецкой и Луганских областях: первые услуги получили жители пгт Мангуш и пгт Марковка".
    Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Начали работу передвижные мобильные сервисные центры МВД на Донбассе, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook

    Петр Порошенко. Архивное фото
    twitter.com/poroshenko
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    "Сегодня одновременно начали работу передвижные сервисные центры в Донецкой и Луганских областях: первые услуги получили жители пгт Мангуш и пгт Марковка", — заявил Аваков. 

    При этом он отметил, что замена водительского удостоверения заняла 20 минут, а регистрационные операции — до часа.

    По его словам, вскоре услуги станут доступны в поселке Никольское, в городах Угледар, Александровка, Доброполье, Новолуганское, Северск, Константиновка, Святогорск, Лиман, Дружковка Донецкой области, а также в поселке Марковка Луганской области.

    "Среди услуг мобильных сервисных центров, как и в стационаре — регистрация и перерегистрация транспортных средств, замена водительского удостоверения, выдача международного водительского удостоверения, а также прием запросов на получение справок об отсутствии судимостей", — сообщил Аваков.

    Он отметил, что с 2016 года новые сервисные центры МВД открыты в Бахмуте Донецкой области и Северодонецке Луганской области.

    "Центры работают по принципу единого окна, в формате open office и оснащены современными системами информационных технологий и коммуникативным оборудованием. Но главное – формат клиентоориентации, дружеское и заботливое отношение и удобства для всех посетителей: от детей до пожилых людей и лиц с особыми потребностями", — говорится в сообщении министра.

    Ранее Аваков заявил, что количество тяжких и особо тяжких преступлений в Украине в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось.

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