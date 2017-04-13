Силовики заявили об эскалации на приморском направлении в Донбассе

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Украинские военные заявили, что за минувшие сутки ополченцы 61 раз обстреляли их позиции в Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

"Эпицентром огневого противостояния остается приморское направление. Здесь огнем из минометов калибра 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров враг накрывал позиции вблизи населенного пункта Водяное", — говорится в сообщении пресс-центра на странице в Facebook.

На донецком направлении "основными объектами огневых усилий противника" были опорные пункты ВСУ вблизи Авдеевки и шахты "Бутовка".

Также сообщается, что на луганском направлении из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов больших калибров противник вел обстрел по позициям рядом Новоалександровкой.

Контактная группа по Украине на встрече в Минске 29 марта согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. Ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявляли, что намерены придерживаться объявленного с 1 апреля режима тишины. Президент Украины Петр Порошенко также дал поручение руководству Генштаба Вооруженных сил и министерства обороны соблюдать режим прекращения огня в Донбассе с 1 апреля.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.