Синоптики дали прогноз погоды на Пасху

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям прогнозирует заморозки в ночь на субботу в ряде регионов Украины, они сохранятся и на Пасху, которая в этом году отмечается 16 апреля, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 15 апреля в западных и Житомирской областях, 16 апреля в большинстве областей Левобережья на почве заморозки 0-5°", — говорится в сообщении ГСЧС.

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По прогнозу синоптиков, в субботу ожидаются дожди в северных и восточных областях страны, в воскресенье они пройдут на большей территории Украины.

Прогноз погоды на 15 апреля:

meteo.gov.ua Прогноз погоды на 15 апреля 2017 года

Прогноз погоды на 16 апреля:

meteo.gov.ua Прогноз погоды на 16 апреля 2017 года

В то же время синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщает, что 16 апреля дожди пройдут в западных и северных областях, а также в Винницкой области. На юге, в центре и на востоке — преимущественно солнечная погода.

"Ночь на воскресенье — везде сухо, лишь на западе вероятные дожди. Кто ночью в церковь — одевайтесь теплее. Днем будет немного теплее, +8…+13 на западе и севере, юг и восток — до +12…+16 градусов. А вообще, ближайшие дни будет свежо, периодически с дождями", — написала она.