Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози

Папа Римский Франциск в тюрьме Пальяно, недалеко от Рима, омыл и поцеловал ноги группе из 12 заключенных, по числу апостолов, пишет AFP.

Согласно христианской традиции, Иисус омыл ноги апостолам перед трапезой в знак смирения. Папа Франциск с 2013 года, сразу после избрания, перенес эту церемонию из Ватикана в исправительные заведения Италии.

В прошлом году перед Пасхой он в колонии омыл ноги несовершеннолетним правонарушителям, среди которых были два мусульманина.

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