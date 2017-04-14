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    Фотоленты

    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози

    (обновлено: )52
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    Associated Press L'Osservatore Roman
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    L'Osservatore Roman
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    Associated Press L'Osservatore Roman
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    Associated Press L'Osservatore Roman
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    Associated Press L'Osservatore Roman
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    Associated Press L'Osservatore Roman
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    Associated Press L'Osservatore Roman
    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози
    L'Osservatore Roman

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    Папа Римский Франциск в тюрьме Пальяно, недалеко от Рима, омыл и поцеловал ноги группе из 12 заключенных, по числу апостолов, пишет AFP.

    Согласно христианской традиции, Иисус омыл ноги апостолам перед трапезой в знак смирения. Папа Франциск с 2013 года, сразу после избрания, перенес эту церемонию из Ватикана в исправительные заведения Италии.

    В прошлом году перед Пасхой он в колонии омыл ноги несовершеннолетним правонарушителям, среди которых были два мусульманина.

    Смотрите также: В Лондоне открыли Белый сад в память о принцессе Диане

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