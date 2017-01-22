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    Папа Римский: не стоит спешить с выводами о политике Трампа

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (617)

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    По словам Папы Римского Франциска, страны, которые находятся в опасности, имеют право контролировать свои границы в большей степени, но ни одна страна не имеет права лишить своих граждан диалога с соседями.
    Папа Римский Франциск
    LUCA ZENNARO / ANSA / AFP

    КИЕВ, 22 янв – РИА Новости Украина. По мнению Папы Римского Франциска, не стоит спешить с выводами будущей политике нового президента США Дональда Трампа.

    Верховная Рада
    @poroshenko
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    Торжественная церемония инаугурации нового президента США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне в пятницу.

    "Мне не хотелось бы предвосхищать события. Посмотрим, что он будет делать, мы не можем быть пророками несчастий или благ", — заявил понтифик в интервью испанской газете El País.

    "Посмотрим, что произойдет. Пугаться или радоваться — так мы можем оказаться крайне неосмотрительны", — сказал Франциск. "Посмотрим, что он сделает, и дадим оценки… Конкретные вещи. И, исходя из конкретики, будем делать выводы. Мы потеряли чувство конкретики", — полагает Папа Римский.

    По словам главы католической церкви, "в моменты кризиса здравые суждения не работают", а люди ищут "спасителей", которые вернут им идентичность путем возведения "стен и проволоки". "Опасность во времена кризиса заключается в поиске спасителя, который нам вернет идентичность и защитит нас при помощи стен", — заявил понтифик.

    "Поэтому я всегда говорю: ведите диалог между собой… Границы надо контролировать? Да, каждая страна имеет право контролировать свои границы, кто приезжает, кто уезжает. Страны, которые находятся в опасности – терроризм или подобные вещи – имеют право контролировать в большей степени, но ни одна страна не имеет права лишить своих граждан диалога с соседями", — сказал понтифик.

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