В США 17-летний подросток планировал убийство Папы Римского

VINCENZO PINTO / AFP

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Подросток в США признался, что планировал убить Папу Римского Франциска во время его визита в страну в 2015 году, сообщает департамент юстиции США.

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Согласно коммюнике ведомства, 17-летний Сантос Колон разрабатывал план по убийству папы Римского Франциска в сентябре 2015 года во время его визита в город Филадельфия. Подросток намеревался купить взрывчатые вещества, чтобы создать самодельные бомбы и установить их по всему городу, а также предпринял попытку нанять снайпера, чтобы убить Папу Римского во время мессы. Однако тот оказался сотрудником ФБР под прикрытием и тогда Колон был задержан.

Мера наказания пока не назначена, однако, согласно американскому законодательству, Колону может грозить тюремный срок до 15 лет и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Напомним, 19 марта 2013 года в Ватикане состоялась интронизация папы Римского Франциска.

Папа Римский Франциск свободно говорит на итальянском и немецком языках. Глава римско-католической церкви отличается скромностью и неизменностью в собственных принципах. Он поклонник аргентинских писателей Хорхе Луиса Борхеса и Леопольдо Маречаля, а также русского писателя Федора Достоевского. Любит оперу, футбол, входит в число болельщиков клуба Сан-Лоренс, выступающего в высшем дивизионе чемпионата Аргентины.