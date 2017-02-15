Фонд папы Римского выделит Авдеевке 200 тыс евро

Aleksey FILIPPOV/AFP

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что Фонд папы Римского Франциска выделит 200 тысяч евро для нужд Авдеевки, пострадавшей от обстрелов.

Об этом он сказал по итогам посещения Авдеевки апостольского нунция Клаудио Гуджеротти.

"После посещения Авдеевки апостольский нунций архиепископ Клаудио Гуджеротти пожаловал сегодня к нам в Краматорск. Посол Ватикана приехал на линию фронта, чтобы лично выразить жителям Донецкой области поддержку и солидарность, а также передать благословение от папы Римского Франциска… Папский нунций сообщил, что для нужд жителей Авдеевки из фонда акции "Папа для Украины" будет выделено 200 тысяч евро. Как вы помните, в прошлом году папа Франциск объявил акцию, целью которой было собрать средства для помощи жителям Украины", — написал донецкий губернатор на своей странице в Facebook в среду.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.