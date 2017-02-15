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    Общество

    Фонд папы Римского выделит Авдеевке 200 тыс евро

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (12)

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    Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил, что Посол Ватикана приехал на линию фронта, чтобы лично выразить жителям Донецкой области поддержку и солидарность.
    Напряженная ситуация в Авдеевке
    Aleksey FILIPPOV/AFP

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что Фонд папы Римского Франциска выделит 200 тысяч евро для нужд Авдеевки, пострадавшей от обстрелов.

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    Об этом он сказал по итогам посещения Авдеевки апостольского нунция Клаудио Гуджеротти.

    "После посещения Авдеевки апостольский нунций архиепископ Клаудио Гуджеротти пожаловал сегодня к нам в Краматорск. Посол Ватикана приехал на линию фронта, чтобы лично выразить жителям Донецкой области поддержку и солидарность, а также передать благословение от папы Римского Франциска… Папский нунций сообщил, что для нужд жителей Авдеевки из фонда акции "Папа для Украины" будет выделено 200 тысяч евро. Как вы помните, в прошлом году папа Франциск объявил акцию, целью которой было собрать средства для помощи жителям Украины", — написал донецкий губернатор на своей странице в Facebook в среду.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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