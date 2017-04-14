наверх
14.04.201713:04
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В Лондоне открыли Белый сад в память о принцессе Диане

    (обновлено: )45
    Белый сад в память о принцессе Диане
    Белый сад в память о принцессе Диане
    Белый сад в память о принцессе Диане
    Белый сад в память о принцессе Диане
    Белый сад в память о принцессе Диане
    Белый сад в память о принцессе Диане
    Белый сад в память о принцессе Диане
    Associated Press Jonathan Brady
    Белый сад в память о принцессе Диане
    Associated Press Matt Dunham
    Белый сад в память о принцессе Диане
    Associated Press Matt Dunham
    Белый сад в память о принцессе Диане
    Associated Press Matt Dunham
    Белый сад в память о принцессе Диане
    Associated Press Jonathan Brady
    Белый сад в память о принцессе Диане
    Associated Press Jonathan Brady

    Рекомендуем

    Папа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиозиПапа Римский омыл и поцеловал ноги бывшим мафиози12:40 14.04.2017
    Дьявольская неделя - испытание выносливости для военнослужащих Китая"Дьявольская неделя" - испытание выносливости для военных Китая11:34 14.04.2017
    Обыск в Международном центре перспективных исследований в Киеве"План Артеменко": обыски в "Международном центре перспективных исследований"10:34 14.04.2017
    Столкновения между болельщиками Лиона и БешикташаНефутбольное побоище. Беспорядки перед матчем "Лион" - "Бешикташ"04:55 14.04.2017
    Разрушенное обстрелами донецкое кладбищеРазрушенное обстрелами Новоигнатьевское кладбище Донецка18:30 13.04.2017
    Последствия пожара на Даче Ковалевского в ОдессеФотоитоги 13 апреля: пожар в Одессе, блокада "Сбербанка" и куличи от жены Порошенко18:05 13.04.2017
    Последствия пожара на Даче Ковалевского в ОдессеПоследствия пожара в приморской зоне Одессы: сгорели 20 дач17:34 13.04.2017
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в РовноБлокирование националистами "Сбербанка" в Ровно17:08 13.04.2017
    Нью-Йоркский автосалонНью-Йоркский автосалон: назван победитель конкурса "World Car of the Year"15:59 13.04.2017
    Все фотоленты

    Цветочная композиция под названием Белый сад открылась в память о принцессе Диане у стен Кенсингтонского дворца в Лондоне. Композиция приурочена к 20-летию со дня гибели Дианы, которое будет отмечаться 31 августа.

    В Белом саду — 12 тысяч белых цветов — тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Они посажены по периметру прямоугольного пруда, расположенного посреди известного садового партера — Углубленного сада. 

    Читайте также: Визит раздора. Скандал с Трампом, Терезой Мэй и Елизаветой II

    Ранее сообщалось, что Королева Великобритании Елизавета Вторая в феврале отметила 65-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, которому довелось отпраздновать "сапфировый" юбилей.

    Ссылки по теме:
    Теги: