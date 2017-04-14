В Лондоне открыли Белый сад в память о принцессе Диане

Цветочная композиция под названием Белый сад открылась в память о принцессе Диане у стен Кенсингтонского дворца в Лондоне. Композиция приурочена к 20-летию со дня гибели Дианы, которое будет отмечаться 31 августа.

В Белом саду — 12 тысяч белых цветов — тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Они посажены по периметру прямоугольного пруда, расположенного посреди известного садового партера — Углубленного сада.

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Ранее сообщалось, что Королева Великобритании Елизавета Вторая в феврале отметила 65-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, которому довелось отпраздновать "сапфировый" юбилей.