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    Визит раздора. Скандал с Трампом, Терезой Мэй и Елизаветой II

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (755)

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    Накануне вечером тысячи людей приняли участие в демонстрациях в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере и Кардиффе. Собравшиеся у резиденции премьер-министра в британской столице скандировали "позор Мэй" и "Дональд Трамп должен уйти".
    Дональд Трамп
    Mandel NGAN / AFP

    Мария Табак, специально для РИА Новости Украина, Лондон (Великобритания)

    Скандал вокруг предстоящего в этом году государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию набирает обороты.

    Во вторник бывший постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании, экс-советник по нацбезопасности и экс-посол во Франции лорд Питер Риккеттс призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй не ставить королеву Елизавету Вторую в "трудное положение" и не вынуждать ее принимать Трампа.

    В минувшую пятницу, 27 января, Мэй в Вашингтоне передала президенту США приглашение королевы посетить страну с госвизитом, это приглашение было принято. При этом королева никогда не приглашает никого из политиков по собственной инициативе, только по рекомендации правительства.

    Митинг против указа Трампа об эмигрантах в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг против указа Трампа об эмигрантах в Вашингтоне

    В ту же пятницу Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Это указ вызвал бурю возмущения не только в США, но и во всем мире, в том числе, в Великобритании.

    С чего бы такая честь?

    Известный дипломат Риккеттс, занимавший пост постоянного замминистра в период с 2006 по 2010 год, во вторник опубликовал открытое письмо в газете Times, подлив масла в огонь спора относительно допустимости госвизита Трампа.

    "Было бы разумней посмотреть, каким президентом он (Трамп) окажется, прежде чем рекомендовать королеве пригласить его. Сейчас королева оказалась в очень трудном положении", – написал Риккеттс.

    Он также отметил, что столь быстрое приглашение посетить страну с госвизитом является беспрецедентным: ни один американский президент не удостаивался приглашения королевы в первый год своего пребывания на этом посту. В связи с этим Риккеттс задается вопросом, "заслуживает ли мистер Трамп этой исключительной чести".

    Он призвал премьер-министра "действовать максимально быстро" и понизить уровень визита Трампа, чтобы не ставить королеву в еще более сложную ситуацию.

    Знала ли Мэй?

    Между тем, ситуация осложняется и у самой Мэй. Накануне телеканал Channel 4 сообщил, что Трамп сказал Мэй в Вашингтоне о готовящемся указе, но премьер предпочла "закрыть на это глаза" ради сохранения хороших отношений с США.

    Флаг Украины
    Украинское фото
    Трамп, Путин и Украина: ждать осталось недолго

    "Я могу только заключить, что премьер-министр так отчаянно хочет добиться сделки по Brexit, что она постаралась не заметить этого, чтобы не раскачивать лодку. Это просто позор. Парламент должен знать, что именно было ей известно, и когда это стало ей известно", – написал в Twitter лидер Либерал-демократической партии Тим Фэррон.

    Судя по всему, премьер-министру в среду на традиционной сессии вопросов и ответов в парламенте придется ответить на массу неприятных вопросов коллег. Пока же Даунинг-стрит лишь настаивает на целесообразности визита Трампа и на своем праве оставить часть информации о разговоре Мэй с американским президентом при себе.

    "Вы слышали комментарии премьер-министра и президента после их переговоров, и мы не собираемся вдаваться в детали закрытой встречи", – сказала во вторник представитель офиса премьера.

    Петиция и протесты

    Все эти споры проходят на фоне протестов против указа Трампа, прокатившихся по всей Великобритании, и растущего числа подписей за петицию с требованием отменить госвизит президента США.

    Читайте также: Разговор Трампа с Путиным. Порошенко стоит забеспокоиться — Погребинский

    Накануне вечером тысячи людей приняли участие в демонстрациях в Лондоне, Бирмингеме, Манчестере и Кардиффе. Собравшиеся у резиденции премьер-министра в британской столице скандировали "позор Мэй" и "Дональд Трамп должен уйти".

    Размещенная на сайте парламента петиция набрала уже более 1 миллиона 600 тысяч подписей.

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