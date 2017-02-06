наверх
06.02.201705:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    В понедельник Елизавета Вторая отметит 65-летие своего правления

    24
    В соответствии с традицией, круглая дата будет ознаменована артиллерийским салютом в Грин-парке и коротким выступлением оркестра Королевской артиллерии.
    Королева Великобритании Елизавета. Архивное фото
    REUTERS Steve Parsons

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Королева Великобритании Елизавета Вторая в понедельник отметит 65-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, которому довелось отпраздновать "сапфировый" юбилей.

    90 лет королевы Елизаветы II в 90 фотографиях. Видео
    Видеоканал The British Monarchy на Youtube
    90 лет королевы Елизаветы II в 90 фотографиях

    Хотя церемония коронации Елизаветы Второй состоялась 2 июня 1953 года, фактически она стала королевой 6 февраля 1952 года – в день смерти отца, короля Георга VI. Именно поэтому эта дата – совсем не радостная для королевы, очень любившей своего отца. По словам источников в окружении королевы, Елизавета Вторая намерена провести понедельник тихо и посвятить его воспоминаниям об отце.

    В соответствии с традицией, круглая дата будет ознаменована артиллерийским салютом в Грин-парке и коротким выступлением оркестра Королевской артиллерии. 89 лошадей провезут по парку шесть пушек времен первой мировой войны, а затем последует артиллерийский салют в лондонском Тауэре. Никаких дополнительных празднований не ожидается, масштабные торжества ожидаются через пять лет, когда королева отпразднует "платиновый" юбилей своего правления.

    Британский Королевский монетный двор в ознаменование 65-летия пребывания Елизаветы Второй на престоле выпустил коллекционные монеты.

    На лицевой стороне монет, отчеканенных из разных металлов и потому разнящихся по стоимости — профиль королевы. Дизайн обратной стороны у монет разного достоинства различный.

    Пятифунтовые монеты, самую дешевую из которых можно приобрести за 13 фунтов стерлингов, украшены цитатой из знаменитого обращения юной принцессы Елизаветы к народу: "Вся моя жизнь, окажется ли она долгой или короткой, будет посвящена службе вам".

    Самая дорогая монета — достоинством 1000 фунтов стерлингов — продается за 49 тысяч 995 фунтов стерлингов. На ее обратной стороне, а также на обороте монет в 10 и 500 фунтов стерлингов, красуется королевский герб. Дизайн этих монет придумал уэльский епископ, художник и нумизмат Грегори Кэмерон.

    Дизайн монет был одобрен лично королевой.

    Ранее сообщалось, что бывший муж сестры королевы Великобритании Елизаветы Второй принцессы Маргарет, знаменитый фотограф Энтони Армстронг-Джонс, лорд Сноудон, скончался в возрасте 86 лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Савченко: власти оказались не готовы к обострению ситуации в Авдеевке. Видео
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    Аэропорт. Архивное фото
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Донбасс: блокада и пиар