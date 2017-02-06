В понедельник Елизавета Вторая отметит 65-летие своего правления

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Королева Великобритании Елизавета Вторая в понедельник отметит 65-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, которому довелось отпраздновать "сапфировый" юбилей.

Хотя церемония коронации Елизаветы Второй состоялась 2 июня 1953 года, фактически она стала королевой 6 февраля 1952 года – в день смерти отца, короля Георга VI. Именно поэтому эта дата – совсем не радостная для королевы, очень любившей своего отца. По словам источников в окружении королевы, Елизавета Вторая намерена провести понедельник тихо и посвятить его воспоминаниям об отце.

В соответствии с традицией, круглая дата будет ознаменована артиллерийским салютом в Грин-парке и коротким выступлением оркестра Королевской артиллерии. 89 лошадей провезут по парку шесть пушек времен первой мировой войны, а затем последует артиллерийский салют в лондонском Тауэре. Никаких дополнительных празднований не ожидается, масштабные торжества ожидаются через пять лет, когда королева отпразднует "платиновый" юбилей своего правления.

Британский Королевский монетный двор в ознаменование 65-летия пребывания Елизаветы Второй на престоле выпустил коллекционные монеты.

На лицевой стороне монет, отчеканенных из разных металлов и потому разнящихся по стоимости — профиль королевы. Дизайн обратной стороны у монет разного достоинства различный.

Пятифунтовые монеты, самую дешевую из которых можно приобрести за 13 фунтов стерлингов, украшены цитатой из знаменитого обращения юной принцессы Елизаветы к народу: "Вся моя жизнь, окажется ли она долгой или короткой, будет посвящена службе вам".

Самая дорогая монета — достоинством 1000 фунтов стерлингов — продается за 49 тысяч 995 фунтов стерлингов. На ее обратной стороне, а также на обороте монет в 10 и 500 фунтов стерлингов, красуется королевский герб. Дизайн этих монет придумал уэльский епископ, художник и нумизмат Грегори Кэмерон.

Дизайн монет был одобрен лично королевой.

Ранее сообщалось, что бывший муж сестры королевы Великобритании Елизаветы Второй принцессы Маргарет, знаменитый фотограф Энтони Армстронг-Джонс, лорд Сноудон, скончался в возрасте 86 лет.