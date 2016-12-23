Тереза Мэй "разочаровала" Елизавету II из-за планов по Brexit - СМИ

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Королева Великобритании Елизавета II была "разочарована" после разговора с премьер-министром Терезой Мэй, которая отказалась раскрыть ей планы по выходу страны их Евросоюза, пишет газета Times со ссылкой на источник, близкий к королеве, передает РИА Новости.

По данным издания, речь идет о сентябрьском визите Мэй в замок Балморал, который является частной резиденцией английских королей в Шотландии. По данным источника, во время личной беседы с королевой, Мэй придерживалась позиции "Brexit означает Brexit", не вдаваясь в детали.

Как пишет издание, на момент своего двухдневного визита в Балморал Мэй вряд ли имела четкие планы по тому, как действовать после прошедшего в стране референдума. Тем не менее, королева надеялась получить больше информации, что и привело к "разочарованию".

"Согласно общепринятой традиции мы никогда не раскрываем детали разговоров королевы с ее премьер-министрами. Мы также не будем комментировать подобные догадки анонимного источника", — заявил накануне представитель Букингемского дворца.

"Мы никогда не комментируем личные беседы с королевой", — приводит издание сообщение Даунинг стрит.

В июне около 52% граждан Великобритании проголосовали на референдуме за выход страны из ЕС. Как заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, страна намерена до конца марта 2017 года активировать статью 50 Лиссабонского договора о выходе из Евросоюза. В настоящее время Британия формирует свою переговорную позицию по предстоящим ключевым соглашениям с ЕС.