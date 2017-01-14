Умер бывший зять Елизаветы II лорд Сноудон

КИЕВ, 14 янв – РИА Новости Украина, Мария Табак. Бывший муж сестры королевы Великобритании Елизаветы Второй принцессы Маргарет, знаменитый фотограф Энтони Армстронг-Джонс, лорд Сноудон, скончался в возрасте 86 лет, сообщил в пятницу Букингемский дворец.

Лорд Сноудон – автор многих знаменитых фотопортретов королевы и членов ее семьи, в том числе, официальных. Он сделал множество фотографий различных знаменитостей – порядка сотни из них хранятся в Национальной портретной галерее, также он снимал документальные фотосерии. Его работы появлялись в самых престижных журналах мира, а в 2001 году Национальная портретная галерея провела его ретроспективную выставку.

Среди его моделей были Владимир Набоков, Марлен Дитрих, Агата Кристи, Грэм Грин, Элтон Джон, Джанни Версаче, Одри Хепберн, принцесса Диана и принц Чарльз, Тони Блэр, Ума Турман, Мэрил Стрип и многие другие.

Энтони Армстронг-Джонс и ныне покойная младшая сестра королевы принцесса Маргарет были женаты 18 лет. Их брак сопровождался многочисленными скандалами, серьезно подорвавшими репутацию королевской семьи. Второй брак лорда Сноудона также оказался неудачным и распался после появления в СМИ информации о незаконном сыне Армстронга-Джонса.

Дети лорда Сноудона и принцессы Маргарет – виконт Дэвид Линли и леди Сара Шатто – остаются близки со своей тетей королевой Елизаветой Второй и традиционно проводят праздники с ней и ближайшими родственниками.

Напомним, в ночь на 31 августа 1997 года принцесса Диана трагически погибла в автокатастрофе в Париже. Автомобиль, в котором ехала принцесса, на высокой скорости врезался в стену в туннеле под мостом Альма. Друг Дианы, с которым она находилась в машине – кинопродюсер Доди аль-Файед — и водитель скончались на месте, телохранитель был тяжело ранен. После автокатастрофы тяжелораненая Диана была доставлена в больницу, где спустя несколько часов скончалась.