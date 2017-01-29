В Лондоне к 20-летию со дня смерти принцессы Дианы установят статую

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Сыновья принцессы Уэльской Дианы Уильям и Гарри до конца 2017 года планируют установить статую в честь своей матери в Кенсингтонском дворце в Лондоне, говорится в сообщении королевской семьи.

Средства на дизайн, изготовление и установку мемориала были собраны при помощи благотворительного фонда, а выбором проекта статуи и согласованием работ по ее установке в Кенсингтонском дворце будет заниматься специально организованная комиссия.

"Прошло 20 лет со дня смерти нашей матери и пришло время признать ее положительное влияние в Великобритании и по всему миру, установив статую", — сказал младший сын принцессы Гарри.

"Наша мать затронула так много судеб. Мы надеемся, что статуя поможет всем, кто посещает Кенсингтонский дворец задуматься о ее жизни и ее наследии", — приводятся в сообщении слова принца Уильяма.

Принцесса Диана, пользовавшаяся повышенным вниманием прессы, погибла в 1997 году в Париже в автокатастрофе, когда ее автомобиль преследовали папарацци.