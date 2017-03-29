Корольчук: ситуация в энергетике тяжелая, угольных контрактов нет

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Если до мая поставки угля не стабилизируются, Украине грозят веерные отключения электроэнергии. Об этом заявил исполняющий обязанности директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. По его словам, дефицит электроэнергии связан с блокадой поставок угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и, как следствие, истощение запасов сырья на ТЭС.

Насколько реальна перспектива оставаться периодами без света, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(публикуется на языке оригинала)

Проблему з вугіллям вже ж вирішили. Чому про це заговорили знов?

— Насправді проблема залишається. Те, що навіть продовжений термін дії надзвичайної ситуації в енергетиці урядовим рішенням, це є підтвердження цього.

Другий момент стосується наступного. У нас промисловість, на жаль, скорочує споживання електроенергії, і ми попри скорочення запасів вугілля марки антрацит на теплоелектростанціях могли би її використати. Але ми побачили таку парадоксальну річ, що насправді електроенергію, яку виробляють АЕС, її не було кому постачати, тобто промисловість, яка її споживає в базовому виробництві, вона її не потребувала, тому що вона, промисловість, скорочувала своє виробництво і навіть ми побачили виведення з роботи блоків АЕС.

І, ми бачимо, далі продовжується простій, тобто нема кому споживати, це також, до речі, є свідченням кризи.

Чому так відбувається? Чому ми не можемо скерувати електроенергію туди, де не вистачає вугілля?

— Ми не можемо перенаправити, тому що АЕС використовує в базовому режимі. Питання інше – те, що, дійсно, нам вдалось, наприклад, протягом останніх двох місяців не перейти до режиму відключення споживачів електроенергії, тобто віялові відключення задіяти.

Це не є заслуга уряду, скажімо, чи заслуга "Укренерго", а заслуга в тому, що промисловість знизила свою активність. Ми отримали негативну ситуацію в АЕС, вони збитки просто понесуть.

А стосовно взагалі ситуації, яка далі буде розвиватись, то вона не дуже оптимістична, тому що ми не бачимо контрактів на поставку вугілля. А, в принципі, якщо цього не побачимо, контрактів, і не будуть гарантовані обсяги хоча б 3-4 мільйони тонн, привезених до жовтня 2017-го року, то можна говорити про те, що будуть далі ризики.

Вугілля з неконтрольованих територій не постачається, і це створить просто складну ситуацію з підготовкою до наступного опалювального сезону в частині електроенергії.

Наскільки реальним буде дефіцит електроенергії на піках споживання?

— У нас традиційно все одно влітку населення використовує активніше охолоджувальні пристрої, кондиціонери, суттєво, до речі, додає навантаження, і тут проблема — без антрацитових теплоелектростанцій не справлялись.

Вони минулого року, до речі, були змушені фактично працювати з Росією, точніше, взяти аварійну допомогу, але це імпорт, який порахувала ДФС. Тому або ми будемо імпортувати електроенергію з Росії, це як варіант, або ми будемо обмежувати внутрішніх споживачів, в першу чергу, знову ж таки, промисловість.

З одного боку, ви кажете, що простоюють атомні електростанції, бо промисловість скорочується, а, з іншого, скорочується постачання електрики на промисловість…

— Це мається на увазі, коли буде літній період, коли буде пік споживання в спеку, чи буде гаряче літо, ми не знаємо.

Так от, коли буде споживання рости електроенергії, тоді, скоріше за все, промисловість, яка залишилась, будуть обмежувати. Тобто бо в першу чергу обмежують не населення, а промисловість. Її ставлять в рамки, де треба спожити, умовно, 100 мільйонів кіловат електроенергії, а не 150.

Перспектива літа, на жаль, не визначена, тому що немає вугілля сьогодні гарантованого, яке привезуть з Південної Африки чи з інших регіонів. Ми побачимо в квітні привезе "ДТЕК" два човна привезе.

"Центренерго", державна компанія фактично поки що мовчить, тобто від них немає ніяких результатів, а це насторожує, тому що вже з квітня, з травня йшло накопичення вугілля на складах, а це ми бачимо, залишилось 300 тисяч тонн, грубо кажучи. Це дуже мало насправді.

Це при тому, що немає поставок з традиційних джерел, з Донбасу, і ніхто не знає, чим замінити і немає грошей, до речі. Там дефіцит порядку, виходить загальна сума десь 9 мільярдів гривен, які нам потрібно десь взяти, щоб компенсувати цю різницю, тобто переплатити за імпортне вугілля.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" заявил, что проблемы угольной отрасли не решить созданием ведомственной комиссии и проверкой госшахт, для начала — нужно финансирование для обеспечения безопасности шахтеров.

Гендиректор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "ГС" заявил, что никакая энергетическая биржа не способна решить вопрос политической коррупции, существующей в Украине.