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    Насалик: отчет о состоянии угольной отрасли будет представлен 22 марта

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    Как сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, в будущую среду будет представлен полный отчет по угольной отрасли в Украине.
    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик
    УНИАН

    КИЕВ, 16 — РИА Новости Украина. Отчет о состоянии угольной отрасли будет представлен в следующую среду, 22 марта.

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    Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

    "В среду будет отчет полностью по угольной отрасли", — сказал Насалик.

    Ранее он заявил, что благодаря мерам властей по экономии угля, потребность в антраците на 2017 год удалось сократить до 4,2 миллиона тонн с 9,5 миллиона тонн в 2016 году.

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