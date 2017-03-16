Насалик: отчет о состоянии угольной отрасли будет представлен 22 марта

КИЕВ, 16 — РИА Новости Украина. Отчет о состоянии угольной отрасли будет представлен в следующую среду, 22 марта.

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Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

"В среду будет отчет полностью по угольной отрасли", — сказал Насалик.

Ранее он заявил, что благодаря мерам властей по экономии угля, потребность в антраците на 2017 год удалось сократить до 4,2 миллиона тонн с 9,5 миллиона тонн в 2016 году.