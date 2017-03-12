Славянская ТЭС перешла с угля на газ

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Мощности Славянской ТЭС из-за отсутствия запасов угля, который перестали завозить с неподконтрольной территории, перевели на газовое топливо. Об этом "Стране" сообщили источники на предприятии.

"Мы работаем в штатном режиме, накапливаем запасы угля, но пришлось перейти на газовое топливо", — отметили на предприятии. Сейчас благодаря работе станции теплом и светом обеспечиваются города Николаевка и Славянск.

Также на предприятии опровергли слухи, что рабочих отправляют в отпуск на неопределенный срок, а тем, кто младше 35 лет, вручают повестки в армию. "Нет, все сотрудники пока на своих местах. Пока — потому что никто не может ручаться, что будет завтра. А по поводу повесток — страшилки. Может один человек получил и пошли слухи", — рассказали на предприятии.

Ранее сообщалось, что запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины в период с 6 по 9 марта возросли на 3,6% (на 3,8 тыс. тонн) — до 108,1 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы по состоянию на 9 марта составляли 38,5 тыс. тонн (-8,6% с 6 марта), газовой — 69,6 тыс. тонн (+11,9%).