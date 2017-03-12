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    Славянская ТЭС перешла с угля на газ

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    (обновлено: )43511
    Согласно информации, Славянская ТЭС работает в штатном режиме, накапливает запасы угля. Благодаря работе станции теплом и светом обеспечиваются города Николаевка и Славянск.
    Славянская ТЭС
    ПАО "Донбассэнерго"

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Мощности Славянской ТЭС из-за отсутствия запасов угля, который перестали завозить с неподконтрольной территории, перевели на газовое топливо. Об этом "Стране" сообщили источники на предприятии.

    Уголь
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    "Мы работаем в штатном режиме, накапливаем запасы угля, но пришлось перейти на газовое топливо", — отметили на предприятии. Сейчас благодаря работе станции теплом и светом обеспечиваются города Николаевка и Славянск.

    Также на предприятии опровергли слухи, что рабочих отправляют в отпуск на неопределенный срок, а тем, кто младше 35 лет, вручают повестки в армию. "Нет, все сотрудники пока на своих местах. Пока — потому что никто не может ручаться, что будет завтра. А по поводу повесток — страшилки. Может один человек получил и пошли слухи", — рассказали на предприятии.

    Ранее сообщалось, что запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины в период с 6 по 9 марта возросли на 3,6% (на 3,8 тыс. тонн) — до 108,1 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы по состоянию на 9 марта составляли 38,5 тыс. тонн (-8,6% с 6 марта), газовой — 69,6 тыс. тонн (+11,9%).

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