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    Запасов на ТЭС, работающих на антраците, хватит на месяц – "Укрэнерго"

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    Блокада Донбасса: нет дыма без угля (696)

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    Как сообщили в "Укрэнерго", всего на складах украинских тепловых электростанциях находится 815 тысяч тонн антрацита, этих запасов должно хватить на месяц.
    Здание Укрэнерго. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Запасов угля на большинстве украинских тепловых электростанциях (ТЭС), работающих на антраците, хватит на месяц, сообщила во вторник пресс-служба оператора энергосетей страны — компании "Укрэнерго".

    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Украина и Донбасс в блокаде: есть ли жизнь без антрацита?

    В сообщении отмечается, что на Луганской ТЭС осталось угля на 91 день, на Приднепровской и Криворожской ТЭС запасов антрацита хватит на 35 дней, на Змиевской и Трипольской ТЭС – 30 дней. По данным пресс-службы, всего на складах станций находится 815 тысяч тонн антрацита.

    Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов. По словам премьера страны Владимира Гройсмана, если блокада не будет снята, то Киеву придется покупать уголь в РФ или США.

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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