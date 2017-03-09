ТЭЦ компенсируют дефицит антрацита за счет угля газовой группы - Минэнерго

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Запасы угля на складах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Украины в период с 6 по 9 марта возросли на 3,6% (на 3,8 тыс. тонн) — до 108,1 тыс. тонн. В частности, запасы угля антрацитовой группы по состоянию на 9 марта составляют 38,5 тыс. тонн (-8,6% с 6 марта), газовой — 69,6 тыс. тонн (+11,9%), свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

По данным Минэнерго, запасы угля на складах украинских тепловых электростанций (ТЭС) за указанный период возросли на 2,1% (на 36 тыс тонн) — до 1 млн 734,8 тыс. тонн.

По состоянию на утро четверга, запасы угля антрацитовой группы в хранилищах составили 711,4 тыс. тонн (-4,7% с 6 марта), газовой группы —1 млн 23,4 тыс. тонн (+7,4%).

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.