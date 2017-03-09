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    Львовские шахтеры прекратили отгружать уголь и начинают пикет

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (52)

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    Как сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, шахтеры приняли окончательное решение с 9 утра в четверг прекратить отгружать уголь и пикетировать суд.
    Протесты шахтеров. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Шахтеры Червонограда Львовской области в четверг, 9 марта, начинают акцию с прекращением отгрузки угля из-за задолженности по заработной плате и собираются пикетировать областной суд Львова, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    Шахта Степная во Львовской области
    Yuriy Dyachyshyn / AFP
    Шахтеры Львовской области анонсируют массовую забастовку - спецкор

    "Местные шахтеры Червонограда начали акцию с прекращением отгрузки угля потребителям без остановки добычи из-за задолженности по заработной плате. А 9 марта они рассматривают возможность пикета областного суда в г. Львове, где будет рассматриваться дело о разблокировании счета ГП "Львовуголь", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

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    Он подчеркнул, что шахтеры приняли окончательное решение с 9 утра в четверг прекратить отгружать уголь и пикетировать суд.

    Также Волынец раскритиковал главу Львовской ОГА Олега Синютку, который накануне встречался с шахтерами. По его словам, горняки не услышали от руководителя области "ни слова конкретики о зарплате, о безопасности труда".

    Напомним, 2 марта во Львовской области на шахте "Степная" произошел взрыв с последующим обрушением породы. В результате взрыва погибли 8 горняков, более 20 получили травмы.

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    По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание воздушно-метановой смеси. По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

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