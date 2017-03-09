Львовские шахтеры прекратили отгружать уголь и начинают пикет

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Шахтеры Червонограда Львовской области в четверг, 9 марта, начинают акцию с прекращением отгрузки угля из-за задолженности по заработной плате и собираются пикетировать областной суд Львова, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Местные шахтеры Червонограда начали акцию с прекращением отгрузки угля потребителям без остановки добычи из-за задолженности по заработной плате. А 9 марта они рассматривают возможность пикета областного суда в г. Львове, где будет рассматриваться дело о разблокировании счета ГП "Львовуголь", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

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Он подчеркнул, что шахтеры приняли окончательное решение с 9 утра в четверг прекратить отгружать уголь и пикетировать суд.

Также Волынец раскритиковал главу Львовской ОГА Олега Синютку, который накануне встречался с шахтерами. По его словам, горняки не услышали от руководителя области "ни слова конкретики о зарплате, о безопасности труда".

Напомним, 2 марта во Львовской области на шахте "Степная" произошел взрыв с последующим обрушением породы. В результате взрыва погибли 8 горняков, более 20 получили травмы.

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По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание воздушно-метановой смеси. По факту происшествия возбуждено уголовное производство.