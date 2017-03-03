В Украине в пятницу объявлен траур в связи с гибелью шахтеров

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КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. День траура объявлен в Украине в пятницу в связи с произошедшей накануне гибелью горняков из-за аварии на шахте "Степная" государственной угледобывающей компании "Львовуголь" во Львовской области.

В результате аварии погибли 8 шахтеров, еще 26 были спасены, из них 19 с травмами попали в больницу.

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Президент Украины Петр Порошенко через несколько часов после известия об аварии издал указ, которым объявил пятницу всеукраинским днем траура.

Согласно документу, в пятницу с 12.00 минутой молчания почтут память погибших на всей территории Украины.

Кроме этого, на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций приспущен государственный флаг Украины. Также в этот день в стране отменены все развлекательно-концертные мероприятия.

Трагический случай на шахте "Степная", которая находится в селе Глухов Сокальского района Львовской области, произошел в районе полудня. По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, на горизонте 550 метров, в 119 конвейере из-за взрыва произошло обрушение горной породы. На момент аварии на шахте работало 172 человека, на аварийном участке — 34 горняка, из которых 8 человек погибли. В ходе спасательной операции сначала удалось достать из шахты шесть горняков, позже – еще двадцать.

Минздрав Украины сообщил, что 12 человек из их числа с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Червоноградскую центральную городскую больницу в Львовской области. По данным премьера Украины Владимира Гройсмана, в результате аварии на шахте во Львовской области госпитализированы 19 горняков.

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По предварительным данным, причиной аварии стал взрыв метана. Однако, по словам главы Львовской областной государственной администрации Олега Синютки, окончательные выводы по причинам трагедии будут сделаны специальной комиссией, которая проведет расследование соблюдения правил безопасности на производстве.

Полиция уже завела уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью".