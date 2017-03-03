Взрыв на "Степной": шахтеры работали на изношенном оборудовании – Волынец

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В результате взрыва на шахте "Степная" во Львовской области восемь горняков погибли, шесть – с травмами подняты на поверхность. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

В то же время председатель независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщает об 11 погибших.

Подробнее о причинах аварии и работе шахты в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Різниться інформація стосовно загиблих гірників. Чи відома точна цифра, скільки гірників загинуло?

– Ми маємо більш точну інформацію, що загинуло 10 гірників. Ще один шахтар розшукується. Ми не маємо права говорити, що він міг загинути. Тому що треба розібратися, можливо, він на цей час не знаходився в зоні аварії або, може, взагалі в шахту не спускався.

Тому що наряд отримали 32 людини на дільницю, де аварія відбулася, а насправді там виявилося 34 людини. Можливо, хтось з дільниці, яка здійснює контроль за рудничною атмосферою, там опинився. Може, ще хтось інший. Є 5 людей з опіками, двоє з них — у важкому стані.

Справа в тому, що коли відбувся вибух метано-повітряної суміші, то тут не тільки температурний фактор спрацьовує, а тут вже ударна хвиля, дуже серйозні пошкодження гірничих виробок. Яка причина аварії, складно сказати. Це може прояснити лише державна комісія, якщо буде така воля, щоб правду сказали.

Можливо, якісь природні фактори — виділення газу метану чи викид. Можливо, банальне порушення техніки безпеки.

Як сама шахта працювала взагалі? Чи були якісь порушення в роботі?

– Не можна говорити, що на шахтах, які підпорядковані державі, порядок. Шахтарі працюють на всіх шахтах на зношеному обладнанні. Дуже високий рівень корупції, розкрадань, обкрадань. Шахтарі не забезпечені в достатній кількості індивідуальними засобами контролю. Про це я ще 6 вересня написав заяву до ГПУ і особисто сам відвіз цю заяву, ведеться розслідування.

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Ви тримаєте зв'язок з тими, хто перебуває на місці?

– Так. Комісію очолює прем'єр Гройсман. Схоже, що він вже туди вилетів разом із міністром енергетики. Хочу сказати наступне, що державне підприємство "Львіввугілля", куди відноситься сім шахт, в тому числі і шахта "Степова", воно пограбоване, його готували до банкрутства, а не очікували, що гроші, які на зарплату шахтарям мали прийти, що ці гроші також треба було перекачати спочатку, а потім вже оголосити об'єднання банкрутом.

Кілька днів тому за рішенням суду виконавча служба 30 мільйонів гривень, які передбачалися на зарплату шахтарям, перекачала на рахунок компанії, яка з 2015 року і грабувала це об'єднання. Тому непроста ситуація. Хотілося б, щоб комісія все-таки об'єктивно провела розслідування.

Можливо, у вас є якась інформація, що зараз робиться у координаційному штабі? Чи є якісь плани, як діставати гірників?

– Саме головне, щоб були живі люди, щоб їх врятувати. Є план ліквідації аварії на кожній шахті. Керівником такого плану автоматично стає головний інженер, який бере на себе всю відповідальність і веде роботи з рятування людей і з ліквідації аварії.

Крім того, паралельно формується державна комісія, яка має надати всіляку допомогу з рятування людей. Гірничо-рятувальний загін у Червонограді досить потужний, вони всі — у незалежній профспілці, я бачив, знаю. Вони зараз рятують людей, виводять їх на поверхню і роблять все можливе.

Шахтарі у випадку аварії зобов'язані покинути робоче місце, аварійну зону, і негайно рухатися через запасні виходи на поверхню, гірничо-рятівники в цей час йдуть їм назустріч, ведуть рятувальні роботи. І перше завдання – надати допомогу і врятувати життя людям.

У випадку, якщо гірники заблоковані, скільки у них є часу максимально?

– У них є саморятівники. Якщо вони справні, то людина може там просидіти десь 4,5 години. Якщо вона буде швидко йти – 45 хвилин. Вистачить, щоб дихати, з допомогою саморятівника, самогенеруючого рятівника.

Ранее спецкор Голоса Столицы из Львова Андрей Галицкий сообщил, что на шахте "Степной" все-еще работают аварийные бригады и подразделения Минэнерго и ГСЧС, судьба 20 горняков остается пока неизвестной.