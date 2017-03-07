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    Общество

    Горняки "Львовугля" грозят прекратить отгрузку угля

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (47)

    (обновлено: )39650
    Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что горняки требуют разблокировать счета госпредприятия "Львовуголь" для выплаты зарплаты, выделить на охрану труда не менее 200 миллионов гривен.
    Авария на шахте Степная во Львовской области
    УНИАН

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Горняки госпредприятия "Львовуголь", на шахте "Степная" которого 2 марта произошла авария, намерены в четверг прекратить отгрузку угля, если власти не выполнят их требования, заявил во вторник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

    Авария произошла на шахте в Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Авария на шахте "Степная": подведение итогов

    "Согласно решению совета глав регионального объединения Независимого профсоюза горняков Украины города Червонограда от 7 марта решено с 9.00 9 марта приостановить отгрузку угля со всех шахт ГП "Львовуголь", — написал Волынец на своей странице в Facebook.

    В 2016 году шахтами "Львовугля" было добыто 1,4 миллиона тонн угля из 40,86 миллиона тонн его общей добычи в Украине.

    Профсоюзный лидер также опубликовал фотографию документа с требованиями разблокировать счета госпредприятия "Львовуголь" для выплаты зарплаты, выделить на охрану труда не менее 200 миллионов гривен (около 7,4 миллиона долларов) и сократить аппарат управления "Львовугля" не менее чем на 50%.

    Документ с требованиями горняков адресован премьеру, министру энергетики и угольной промышленности, главе Львовской облгосадминистрации, генеральному директору "Львовугля", а также самому Волынцу как главе профсоюза горняков.

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    В результате взрыва метана на шахте "Степная" во Львовской области, произошедшего 2 марта, погибли 8 горняков, более 20 пострадали. Правительство 3 марта создало комиссию по расследованию аварии, и ее первое заседание состоялось в понедельник. Однако профсоюз горняков обвиняет власти в затягивании расследования, а в качестве возможных причин взрыва называет неисправную систему контроля, некачественную проводку и неправильную организацию вентиляции. Ранее во вторник Волынец сообщил, что горняки "Степной" отказались спускаться в шахту и требуют гарантий безопасности труда.

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