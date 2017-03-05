Заседание комиссии по расследованию аварии на шахте "Степная" пройдет 6 марта

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Правительственная комиссия по расследованию причин аварии, которая произошла 2 марта на шахте №10 "Степная" объединения ГП "Львовуголь", проведет заседание в понедельник, 6 марта, сообщает пресс-служба вице-премьер-министра — министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

"Цель комиссии — выяснить причины аварии, которая привела к гибели и увечью людей; изнутри получить информацию, что именно не сработало: инструкции по безопасности, или их не выполнение, обеспечение системами безопасности, или ее неисправности", — отметил Зубко.

Он также добавил, что горнорудное дело является тяжелым, но должно быть безопасным при выполнении инструкций, соблюдении технологии, вовремя проведенных регламентных работ с оборудованием.

Напомним, авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошла в четверг. По данным госслужбы Украины по ЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек. В пятницу в Украине был объявлен траур по погибшим.