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    Заседание комиссии по расследованию аварии на шахте "Степная" пройдет 6 марта

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    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв (39)

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    Комиссия будет выяснять, что "именно не сработало: инструкции по безопасности, или их не выполнение, обеспечение системами безопасности, или ее неисправности".
    Шахта Степная во Львовской области
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Правительственная комиссия по расследованию причин аварии, которая произошла 2 марта на шахте №10 "Степная" объединения ГП "Львовуголь", проведет заседание в понедельник, 6 марта, сообщает пресс-служба вице-премьер-министра — министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

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    "Цель комиссии — выяснить причины аварии, которая привела к гибели и увечью людей; изнутри получить информацию, что именно не сработало: инструкции по безопасности, или их не выполнение, обеспечение системами безопасности, или ее неисправности", — отметил Зубко.

    Он также добавил, что горнорудное дело является тяжелым, но должно быть безопасным при выполнении инструкций, соблюдении технологии, вовремя проведенных регламентных работ с оборудованием.

    Напомним, авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь" произошла в четверг. По данным госслужбы Украины по ЧС, погибли восемь горняков. На участке, где произошла авария, находились 34 горняка, из них 26 спасены. По данным минздрава, после аварии были госпитализированы 14 горняков. В то же время премьер Владимир Гройсман заявил о госпитализации 19 человек. Украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на департамент гражданской защиты Львовской областной администрации сообщило, что число пострадавших горняков возросло до 23 человек. В пятницу в Украине был объявлен траур по погибшим.

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